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Aeroporto de Guarapari recebe primeiro voo comercial após 18 anos

Cidade passa a contar com rota aérea diária para Belo Horizonte (MG) durante o verão. Operação é feita com aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 21:14

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 21:14

Guarapari recebe primeiro voo saindo de Belo Horizonte
Pouso do Cessna Grand Caravan da Azul no Aeroporto de Guarapari nesta quinta-feira (16) Crédito: Ari Melo
Após 18 anos sem operações regulares, o Aeroporto de Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, recebeu na tarde desta quinta-feira (17) seu primeiro voo comercial. Trata-se da rota diária que será oferecida durante o verão ligando a cidade capixaba à Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os voos serão realizados entre 17 de dezembro e 31 de janeiro. 
A operação é da Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul Linhas Aéreas, com as aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, que têm capacidade para nove clientes. Com a pista pequena e limitada, o Aeroporto de Guarapari não pode receber grandes aviões.

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Até 2002, a TAM fazia a ligação aérea entre Guarapari - Belo Horizonte. O balneário, entretanto, deixou de figurar entre os trechos prioritários. Uma das explicações seria a proximidade do Aeroporto de Vitória, com maior demanda, conectividade e capacidade para atender muito mais viajantes.
A primeira aeronave pousou em Guarapari nesta quinta-feira às 16h10. Logo após o desembarque já foi iniciado o embarque para o voo de volta rumo a Belo Horizonte, que decolou por volta de 16h35. Veja abaixo o vídeo e fotos do cinegrafista Ari Melo, da TV Gazeta.
Guarapari é um destino importante tanto para capixabas como para mineiros. No nosso planejamento, nós queríamos alcançar essas cidades que as pessoas passam muito tempo de carro para chegar e enfrentam trânsito no verão, afirmou Roberta Jacarandá, gerente de Relações Institucionais da Azul.
Para a secretária de Turismo de Guarapari, Letícia Regina, mesmo com a pandemia do coronavírus a novidade é muito bem-vinda. "Considerando que os voos vão ter que respeitar todas as medidas sanitárias de segurança e os protocolos já instituídos pelos órgãos de saúde, o número [de passageiros] que vamos receber inicialmente não vai trazer uma aglomeração, mas é um número significativo para iniciar as atividades no aeroporto municipal".

Guarapari recebe primeiro voo saindo de Belo Horizonte

A pista do aeroporto de Guarapari tem apenas 940 metros de comprimento, o que restringe a operação com aeronaves maiores. Para se ter uma ideia, a estrutura tem menos da metade do tamanho da pista principal do Aeroporto de Vitória (a mais nova), que tem 2.058 metros, e também é bem menor que a mais antiga, que ainda é usada e tem 1.750 metros.

PASSAGEIROS COMEMORAM OPÇÃO EXTRA

Uma das passageiras do primeiro voo que pousou em Guarapari, a estudante Luíza Lima veio passear na cidade e aprovou a nova opção para chegar ao Estado. "Os mineiros já vinham muito para cá, agora ficou mais fácil ainda. Foi um voo super tranquilo e uma boa experiência", disse.
Já a família do assistente administrativo Walter Augusto embarcou em Guarapari no voo rumo a BH. "Para a gente foi muito bom ter essa opção por questão de praticidade já que, além de estarmos com neném, o tempo de viagem vai ser muito bom e não vai ser tão desgastante como era de carro".
Com informações de Jorge Félix, da TV Gazeta

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