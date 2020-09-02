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Leonel Ximenes

Cacau de Linhares é eleito o melhor do Brasil em concurso na Bahia

Amêndoas produzidas em duas propriedades do município conquistaram o 1° lugar em duas das três categorias de uma competição nacional em Ilhéus

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:01

Públicado em 

02 set 2020 às 16:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cacau produzido em Linhares
Cacau cultivado em Linhares na região onde está um dos produtores premiados em Ilhéus Crédito: Felipe Tozatto
A gente é bom em café, mas a gente também é muito bom em cacau. Alguma dúvida? O cacau de Linhares mais uma vez foi eleito o melhor do Brasil. As amêndoas produzidas na Fazenda Guarani, em Bebedouro, e no Sítio Dona Nita, em Bananal do Sul, conquistaram o primeiro lugar em duas das três categorias do II Concurso Nacional de Qualidade de Cacau - Brazilian Cocoa Awards, em Ilhéus (BA).
A Fazenda Guarani, de propriedade da Ana Claudia Milanez Rigoni, conquistou o primeiro lugar na categoria “Cacau Varietal Especial”, referente a amêndoas de uma única variedade genética. Já o cacau do Sítio Dona Nita, de Fernando Rigo Buffon, ficou com a primeira colocação na categoria “Cacau especial”, em que as amêndoas avaliadas são uma mistura de híbridos ou variedade genética.
O concurso nacional, cujos vencedores foram anunciados nesta segunda (31), teve por objetivo incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau especial no Brasil, com a divulgação da matéria-prima a partir dos chocolates especiais e promoção junto aos consumidores.

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Os critérios para análise de qualidade do chocolate seguiram o Protocolo de Degustação do Centro de Inovação do Cacau (CIC), que considera 19 importantes atributos de sabor do cacau: cacau; acidez; amargor; adstringência; doce; frutas frescas; frutas marrons; amendoado; floral; amadeirado; especiarias; torrado; sujo; animal/couro; sobrefermentado; fumaça; mofado; outros e qualidade global.

LINHARES PROMOVE CONCURSO

O secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorot, afirmou que esses concursos são importantes para impulsionar o desenvolvimento do setor. A cidade inclusive promove o seu próprio concurso, o de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba, que está em sua quarta edição e cujos vencedores serão conhecidos no dia 8 de outubro. Para impulsionar ainda mais o setor, a prefeitura linharense vai distribuir, até o final do ano, 60 mil mudas para produtores de cacau do município.
Por sinal, os dois produtores capixabas premiados em Ilhéus também já foram finalistas do concurso promovido em Linhares. “Além do Concurso da Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba premiar, ele fomenta a busca contínua dos cacauicultores linharenses no desenvolvimento da sua capacidade técnica nas propriedades, com foco numa amêndoa de mais qualidade, resultando, no caso dos dois produtores premiados, na garantia desse título nacional, por exemplo”, explica Fiorot.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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