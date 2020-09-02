Cacau de Linhares é eleito o melhor do Brasil em concurso na Bahia

Cacau cultivado em Linhares na região onde está um dos produtores premiados em Ilhéus Crédito: Felipe Tozatto

A gente é bom em café , mas a gente também é muito bom em cacau . Alguma dúvida? O cacau de Linhares mais uma vez foi eleito o melhor do Brasil. As amêndoas produzidas na Fazenda Guarani, em Bebedouro, e no Sítio Dona Nita, em Bananal do Sul, conquistaram o primeiro lugar em duas das três categorias do II Concurso Nacional de Qualidade de Cacau - Brazilian Cocoa Awards, em Ilhéus (BA).

A Fazenda Guarani, de propriedade da Ana Claudia Milanez Rigoni, conquistou o primeiro lugar na categoria “Cacau Varietal Especial”, referente a amêndoas de uma única variedade genética. Já o cacau do Sítio Dona Nita, de Fernando Rigo Buffon, ficou com a primeira colocação na categoria “Cacau especial”, em que as amêndoas avaliadas são uma mistura de híbridos ou variedade genética.

O concurso nacional, cujos vencedores foram anunciados nesta segunda (31), teve por objetivo incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau especial no Brasil, com a divulgação da matéria-prima a partir dos chocolates especiais e promoção junto aos consumidores.

Os critérios para análise de qualidade do chocolate seguiram o Protocolo de Degustação do Centro de Inovação do Cacau (CIC), que considera 19 importantes atributos de sabor do cacau: cacau; acidez; amargor; adstringência; doce; frutas frescas; frutas marrons; amendoado; floral; amadeirado; especiarias; torrado; sujo; animal/couro; sobrefermentado; fumaça; mofado; outros e qualidade global.

LINHARES PROMOVE CONCURSO

O secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorot, afirmou que esses concursos são importantes para impulsionar o desenvolvimento do setor. A cidade inclusive promove o seu próprio concurso, o de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba, que está em sua quarta edição e cujos vencedores serão conhecidos no dia 8 de outubro. Para impulsionar ainda mais o setor, a prefeitura linharense vai distribuir, até o final do ano, 60 mil mudas para produtores de cacau do município.