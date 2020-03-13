Cacau do ES é tema de novo minidocumentário do Somos Capixabas

Produtor Emir de Macedo Gomes cultiva cacau em Linhares Crédito: Lucas Araujo/Reprodução/Somos Capixabas

Rede Gazeta em parceria com a Universidade Vila Velha (UVV). A cadeia produtiva do cacau no Espírito Santo é o tema do novo minidocumentário do movimento “Somos Capixabas”. O conteúdo foi lançado hoje e é uma produção daem parceria com a Universidade Vila Velha (UVV).

A produção de cacau capixaba foi a terceira maior do país no ano passado, e o fruto estadual é considerado um dos melhores do mundo  posição reconhecida em 2017 no Salão do Chocolate de Paris. Além disso, a cadeia produtiva conta com uma grande rede de mão de obra qualificada, com fortes impactos sociais e econômicos para a região onde a atividade é desenvolvida.

Professor e alunos da UVV participaram da produção do minidocumentário Crédito: Adessandro Reis

O diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, destaca que o movimento Somos Capixabas veio para dar luz à diversidade do capixaba, sejam dos costumes, dos pontos turísticos, da culinária e de vários outros fatores que merecem ser destacados.

Temos que celebrar mais nossas qualidades, conquistas, peculiaridades, a nossa cultura, as nossas pessoas. O Espírito Santo tem muita coisa de primeiro nível, a exemplo do cacau. Mais importante ainda é que a gente mesmo conheça, valorize e repercuta essas iniciativas. Então, o Somos Capixabas tem esse propósito, e o cacau é mais um exemplo bastante forte do que a gente faz em nível mundial com qualidade, aponta Furlanetto.

CAPIXABA

No ano passado, Linhares foi o primeiro município do Brasil a ser reconhecido com o Selo de Rastreabilidade da Indicação Geográfica (IG), que identifica a origem de serviços e produtos quando a localidade tenha se tornado conhecida por eles. Para a Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo (Acau), o registro reforça a reputação e o valor do fruto produzido com cuidados especiais.

O cacau capixaba foi escolhido em 2017 como o melhor do mundo no Salão do Chocolate de Paris. O prêmio foi concedido ao produtor Emir de Macedo Gomes, de Linhares. Em 2018, o município também ganhou o 1º Concurso Nacional de Cacau Especial Qualidade e Sustentabilidade. O reconhecimento foi dado à produtora Marcia Fonseca.

Estamos em uma região privilegiada. Nós temos o clima, nós temos o solo, temos genética; agora, além de tudo, precisamos de um bom manejo. Então, é preciso ter um controle rigoroso de todas as etapas do beneficiamento, incluindo uma pós-colheita bem feita, explicou o produtor premiado na França.