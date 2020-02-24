O Cordel do Cacau Desencantado contra a Bruxa e o Rio de Lama

Eu não creio em bruxa

Mas que ela existe, existe

Bruxa, lagarta, água suja

Estão nesta história triste

História de uma nobre fruta

Que, após intensa luta,

Em Linhares já não resiste



De início, devo preveni-lo:

Não é o Velho Testamento

Não são as dez pragas do Egito

Mas parece, em alguns momentos...

No lugar do rio de sangue,

Temos rio de lama (não do mangue)

O Doce que virou amarguento



O nosso protagonista

O auge, aqui, atingiu

(Plantações a perder de vista)

Por volta do ano 2000

Deixando o nosso Estado

Como o 2° colocado

Do Brasil (era muito plantio!)



Mas acabou-se o que era doce

A fonte do chocolate

Aos poucos morrendo foi-se

De desastre em desastre

Às margens do Rio Doce

O nosso cacau amargou-se

Desculpe, não posso enganar-te



Primeiro vieram as doenças

As infestações, as pragas

A produção despenca

O cacauicultor amarga

Após as pragas, a lama

E assim, de drama em drama,

A história virou uma saga



Pimeiro ela veio até nós

Pondo fim a toda a sorte

Não é o Mágico de Oz

Mas eis a Bruxa do Norte!

Chegou rindo, de vassoura,

Acabando com a lavoura

Levando o cacau à morte



Foi a vassoura-de-bruxa

Que desceu lá da Bahia

Em Linhares fez das suas

Não deixou fio de alegria

Causada por um fungo

Secou tudo, secou tudo...

E a decadência inicia



E a recuperação?

Calma lá: Estamos vendo-a...

Mas chega outra infestação

Só para estragar as amêndoas

A broca do cacau fulmina

As plantas, traz nova ruína

E o produtor já não aguenta...



Quando acaba esse drama

Começa o pior dos mundos:

O desastre de Mariana

Chega para arrasar tudo

E as pragas anteriores

Vou lhes dizer, meus senhores,

Pareceram algo miúdo



Rompe-se, pois, a barragem

Da Vale, tragédia insana

Que se soma à estiagem

Eis o quadro, sente o drama:

Quem não tem roça inundada

Não consegue irrigar nada

Falta água ou sobra lama



As águas ficam laranja

Com os rejeitos de minério

Tudo em farrapos, em franja

O rio é um útero estéril

E a produção à margem

Vira só funesta imagem

Após esse vitupério



Bruxas e outras pragas mais

O cacau dignamente enfrentou

Mas eram inimigos naturais

O homem seu fim decretou

Bruxa, lava ou lagarta

Derrota-se. Aquilo que mata

Somos nós mesmos, doutor!

