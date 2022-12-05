Chuva provoca bate-boca entre Arnaldinho Borgo e Euclério Sampaio

Euclério (à esquerda) e Arnaldinho: ânimos exaltados no meio da chuva Crédito: Divulgação

Nem a chuva parece que está esfriando os ânimos entre os prefeitos de Vila Velha e Cariacica. Arnaldinho Borgo (Podemos) e Euclério Sampaio (União Brasil) protagonizaram neste domingo (4) à noite um bate-boca que incluiu vídeo no Instagram e postagem malcriada em um grupo de prefeitos.

O motivo da confusão é uma vala aberta no bairro Caçaroca, na divisa dos dois municípios, para escoamento da água das chuvas. No começo da noite deste domingo, em um vídeo intitulado “nota de repúdio” postado nas redes sociais, Euclério acusou um servidor da Prefeitura de Vila Velha de ter invadido a região, junto com a Guarda Municipal de Vila Velha e alguns moradores do município de Viana, para abrir um valão sem autorização de Cariacica.

“Esse valão pode se romper, arriscando a vida dos moradores de Vila Velha e de Cariacica, e isto nós não podemos permitir”, disse Euclério no vídeo (assista abaixo). “Essa invasão pode causar prejuízos incalculáveis à população dos dois municípios”, acrescentou.

Euclério afirmou ainda que vai denunciar a suposta invasão. “O momento é de união e de solidariedade, mas algumas pessoas - quero acreditar sem o consentimento do prefeito Arnaldinho de Vila Velha - fizeram essa aberração no município de Cariacica”, reclamou. “Estamos comunicando essa falta de respeito e essa irresponsabilidade aos Ministérios Públicos Federal e Estadual”, disse o prefeito de Cariacica.

"As equipes que entraram em Cariacica não têm esse poder de polícia aqui na nossa cidade. Eu quero acreditar que isso não se repita mais e vou coibir esse tipo de atitude" Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica - No vídeo intitulado “nota de repúdio”

A reação não demorou, atravessou a divisa e chegou a Vila Velha, onde Arnaldinho Borgo foi muito menos diplomático em relação ao seu colega (colega?) do município vizinho.

"Primeiro você precisa estudar e entender que ali não é Cariacica. (...) Conte a verdade, comigo você não se cria, rapaz" Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha - Criticando Euclério em um grupo de prefeitos

Em um grupo chamado “Governo - prefeitos 2021”, Arnaldinho respondeu a “nota de repúdio” em vídeo de Euclério de forma ríspida e insinuou que o prefeito vizinho é mentiroso.

O bate-boca entre Arnaldinho e Euclério em um grupo de prefeitos Crédito: Reprodução

“Primeiro você precisa estudar e entender que ali não é Cariacica. Segundo, se você e sua equipe fizesse (sic) o dever de casa correto igual falou pela manhã com todos lá na rua, Vila Velha não precisaria estar ali para solucionar um problema que poderia prejudicar Cariacica e Vila Velha. Conte a verdade, comigo você não se cria, rapaz.”

"Trabalha com a verdade que fica mais bonito. Tenho as fotos e os vídeos. E ainda fui respeitoso com você, apesar de você não merecer" Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica - Em resposta a Arnaldinho Borgo, em um grupo de prefeitos

Euclério não gostou da crítica do vizinho e respondeu Arnaldinho no grupo de prefeitos: “Trabalha com a verdade que fica mais bonito. Tenho as fotos e os vídeos. E ainda fui respeitoso com você, apesar de você não merecer. Mas o Ministério [Público] vai dizer quem está falando a verdade”.

À coluna, uma fonte muito próxima do prefeito de Vila Velha atribui toda culpa a Cariacica. “As máquinas da Prefeitura de Cariacica abriram uma vala, correndo risco de romper o dique de Caçaroca, inundar e matar um monte de gente na Grande Cobilândia, e ele está reclamando que Vila Velha corrigiu um problema gravíssimo?”, indaga a fonte.