Arnaldinho Borgo ironiza mensagens de que estaria no Catar

Desde o último sábado (19), véspera da abertura da Copa do Mundo
, grupos de WhatsApp estão sendo inundados com memes (montagens) mostrando que o prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos), de Vila Velha, estaria curtindo férias no Catar com a família e gastando dinheiro público.
O prefeito, que diz estar de férias com a família em Gramado (RS), não perdeu o humor e entrou na brincadeira. Ele postou também uma série de memes com a própria imagem, no país sede da Copa de 2022, para ironizar o que ele atribui ser um ataque dos seus rivais políticos em Vila Velha
.
Em uma dessas imagens postada pelo próprio Arnaldinho, ele aparece no meio da torcida, vestido de árabe, segurando uma faixa com os dizeres “Viva Vila Velha”.
“Já que a velha política está achando que vou me abalar com as fakes, resolvi entrar na zoação. Aproveitando cada detalhe da Copa (para os desavisados o post é irônico. Estou em viagem com a família, pena que não é no Catar
)", escreveu o prefeito no Instagram.
Arnaldinho entrou em férias no dia 17 e tem volta prevista para o dia 26 próximo. Nesse período, a cidade estará sendo administrada pelo vice-prefeito e deputado federal eleito, Dr. Victor Linhalis (Podemos).