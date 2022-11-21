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Leonel Ximenes

Arnaldinho Borgo ironiza mensagens de que estaria no Catar

Prefeito de Vila Velha está sendo alvo de memes que "mostram" ele no país sede da Copa do Mundo 2022

Públicado em 

21 nov 2022 às 17:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem postada pelo próprio Arnaldinho em suas redes sociais
A imagem postada pelo próprio Arnaldinho em suas redes sociais Crédito: Instagram
Desde o último sábado (19), véspera da abertura da Copa do Mundo, grupos de WhatsApp estão sendo inundados com memes (montagens) mostrando que o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha, estaria curtindo férias no Catar com a família e gastando dinheiro público.
O prefeito, que diz estar de férias com a família em Gramado (RS), não perdeu o humor e entrou na brincadeira. Ele postou também uma série de memes com a própria imagem, no país sede da Copa de 2022, para ironizar o que ele atribui ser um ataque dos seus rivais políticos em Vila Velha.
Em uma dessas imagens postada pelo próprio Arnaldinho, ele aparece no meio da torcida, vestido de árabe, segurando uma faixa com os dizeres “Viva Vila Velha”.
Um dos memes postados contra o prefeito em grupos de WhatsApp
Um dos memes postados contra o prefeito em grupos de WhatsApp Crédito: Redes sociais
“Já que a velha política está achando que vou me abalar com as fakes, resolvi entrar na zoação. Aproveitando cada detalhe da Copa (para os desavisados o post é irônico. Estou em viagem com a família, pena que não é no Catar)", escreveu o prefeito no Instagram.
Arnaldinho entrou em férias no dia 17 e tem volta prevista para o dia 26 próximo. Nesse período, a cidade estará sendo administrada pelo vice-prefeito e deputado federal eleito, Dr. Victor Linhalis (Podemos).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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