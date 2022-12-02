Supermercado tradicional de Guarapari tem falência decretada oficialmente

A rede de Supermercados Santo Antônio, em Guarapari, está fechada desde 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Fechado desde 2020 por alegadas dificuldades econômicas e financeiras, o tradicional Supermercados Santo Antônio, de Guarapari , teve decretada sua falência, agora de forma oficial, pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Segundo o escritório de advocacia Rudolf Rodrigues, que informou a falência, os próprios sócios do empreendimento pediram a autofalência para “resguardar os interesses dos credores” da extinta rede de supermercados.

Com o fechamento das lojas há dois anos, cerca de 160 funcionários foram demitidos, mas até hoje brigam na Justiça pelos seus direitos trabalhistas. Com a falência decretada, a expectativa é a de que esse profissionais sejam indenizados, assim como os demais credores dos Supermercados Santo Antônio

Segundo reportagem de A Gazeta publicada em setembro último , em julho de 2020, o supermercado, que funcionou por 50 anos, anunciou o fim das suas atividades. Mas, antes do anúncio, a empresa passou por uma série de problemas. Além de demissões, em 2019, sete unidades da rede haviam sido compradas pela empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli.

Mas, em pouco tempo, as circunstâncias mostraram que o negócio não ia bem, como o não pagamento de fornecedores, a falta de produtos nas prateleiras das lojas, a troca de máquinas de cartões de crédito, a suspensão dos planos de saúde dos empregados e a demissão de profissionais.