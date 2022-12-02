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Leonel Ximenes

Supermercado tradicional de Guarapari tem falência decretada oficialmente

Segundo advogado da empresa, medida obtida na Justiça irá “resguardar os interesses dos credores”

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 15:38

Públicado em 

02 dez 2022 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 03/12/2019 - ES - Guarapari - Supermercados Santo Antônio, em Guarapari
A rede de Supermercados Santo Antônio, em Guarapari, está fechada desde 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
Fechado desde 2020 por alegadas dificuldades econômicas e financeiras, o tradicional Supermercados Santo Antônio, de Guarapari, teve decretada sua falência, agora de forma oficial, pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.
Segundo o escritório de advocacia Rudolf Rodrigues, que informou a falência, os próprios sócios do empreendimento pediram a autofalência para “resguardar os interesses dos credores” da extinta rede de supermercados.

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Segundo reportagem de A Gazeta publicada em setembro último, em julho de 2020, o supermercado, que funcionou por 50 anos, anunciou o fim das suas atividades. Mas, antes do anúncio, a empresa passou por uma série de problemas. Além de demissões, em 2019, sete unidades da rede haviam sido compradas pela empresa DX Group Participações e Investimentos Eireli.

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Mas, em pouco tempo, as circunstâncias mostraram que o negócio não ia bem, como o não pagamento de fornecedores, a falta de produtos nas prateleiras das lojas, a troca de máquinas de cartões de crédito, a suspensão dos planos de saúde dos empregados e a demissão de profissionais.
Diante desse quadro e do descumprimento do contrato de compra e venda por parte da DX Group, a família Zouain, donos da rede de supermercado, entrou na Justiça e conseguiu uma decisão favorável para retomar a gestão da rede. A partir daí, os problemas se tornaram ainda mais evidentes, assim como uma dívida que ultrapassou os R$ 8 milhões.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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