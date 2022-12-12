Vacina bivalente para os idosos é uma urgência com nova onda de Covid

Vacinação de idosos contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

É uma medida importante para atravessar a nova onda sem um aumento expressivo de internações e mortes entre os grupos mais vulneráveis. A proximidade das festas de fim de ano acende um alerta, com as reuniões familiares que podem aumentar o número de casos entre as pessoas da faixa etária.

Por isso, a resposta do Ministério da Saúde neste fim de ano, mesmo com a mudança de gestão, deve ser mais ágil e organizada do que tem sido ao longo de 2022, quando estados e municípios assumiram as decisões sobre a imunização justamente em função da omissão do governo federal. Há cidades do país que já oferecem a terceira dose de reforço a grupos não prioritários, como adultos sem comorbidades, embora ainda não exista um consenso científico sobre essa necessidade.

Na sexta-feira, foram entregues 1,4 milhão de doses do imunizante "turbinado", com a expectativa de entrega de novos lotes até esta segunda (12), somando 4,5 milhões de doses até o início da próxima semana. A Pfizer planeja também entregar 27,4 milhões de doses de outra vacina com as subvariantes BA.4 e BA.5 da Ômicron nos próximos dois meses.

Ao mesmo tempo, com os dados nacionais disponíveis (há um apagão de informações do Ministério da Saúde sobre o status da imunização no país) apontando números expressivos da população com atraso no esquema vacinal, é importante também uma campanha mais abrangente para atrair quem tomou apenas uma ou duas doses.