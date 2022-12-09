Universidades federais são vítimas da má gestão governamental

Campus da Ufes em Goiabeiras Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

"A bolsa não é um auxílio, ela é o meu salário", fez questão de esclarecer Flavia Santiago, farmacêutica e doutoranda em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em entrevista ao Jornal Nacional . A declaração da pesquisadora, que recebe o valor de R$ 2,2 mil por mês para desenvolver estudos sobre a Covid-19, se faz necessária para explicar o impacto do bloqueio de verbas do Ministério da Educação na vida das pessoas que dependem desse dinheiro.

Mais que isso: não somente impõe que milhares de bolsistas de mestrado e doutorado de todo o país atravessem o mês sem conseguir honrar os compromissos financeiros domésticos e pessoais, a asfixia financeira afeta o progresso científico e tecnológico, a produção de conhecimento que é o motor do desenvolvimento de uma nação.

O pró-reitor de pós-graduação da USP, Márcio de Castro, também em entrevista ao Jornal Nacional, contextualizou essa relevância: “Noventa por cento do que é produzido de conhecimento novo no Brasil vem da pós-graduação e isso é uma garantia para o nosso futuro. Quem trabalha com pesquisa tem uma satisfação pessoal incrível, mas desde que possa também ter condições dignas de vida, e nesse caso, nesse momento atual, isso está em risco”.

No Espírito Santo, são 399 bolsistas Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de doutorado e 420 de mestrado, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Além das bolsas de pós-graduação, as demais despesas das universidades serão pagas, de acordo com o ministro, com a liberação de R$ 460 milhões. Na Ufes e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 14,7 mil estudantes dependem de bolsas e auxílio estudantil para garantir a permanência na universidade. É dinheiro que cobre materiais de consumo, transporte e até moradia, no caso daqueles que necessitem de apoio para continuar estudando, com valores entre R$ 200 a R$ 550. Se a educação é capaz de transformar o país, esses recursos são investimentos nessa mudança.

A crise financeira que coloca em risco os compromissos na educação superior é resultado de erros na condução orçamentária. O governo Bolsonaro se viu em uma situação de emergência para cumprir o teto de gastos, realizando cortes sem o devido planejamento. Não é só a educação que padece, há a interrupção de serviços em várias áreas, colocando a máquina administrativa e os serviços prestados por ela em situação de colapso.