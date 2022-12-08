Mortes na Piedade: pena de 130 anos sinaliza que guerra do tráfico não é tolerada pela Justiça

Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A violência imposta pela guerra do tráfico provocou um êxodo de moradores do Morro da Piedade naqueles anos. Duas residências chegaram a ser incendiadas por criminosos em junho de 2019, em uma ação que, segundo a PM, foi uma estratégia de intimidação de rivais.

No meio desse terror, as maiores vítimas eram os moradores que tentavam driblar o medo para seguirem com suas rotinas. Reivindicaram o fim da dormência estatal, conseguiram a implantação de uma base fixa da PM no fim de 2018. De lá para cá, a região passou por outros picos de violência. A tranquilidade segue transitória, como em qualquer bairro sob o domínio do tráfico na Grande Vitória.

Nesse contexto, um julgamento nesta terça-feira (7) condenou cada um dos três acusados do ataque de janeiro de 2019 a 130 anos de prisão. As investigações apontaram que Alan Rosario de Oliveira, Carlos Magno Pereira Teixeira e Rafael Batista Lemos pertenciam a uma organização criminosa e responderam por cinco crimes: três homicídios, com qualificadoras, e duas tentativas. O grau de violência ao impor uma cena de guerra em um espaço público, podendo colocar ainda mais pessoas em risco, ajudou a inflar a sentença.

Sabe-se, contudo, que as leis penais brasileiras não preveem a restrição de liberdade por tanto tempo. A Lei 13.964/2019 aumentou de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão no Brasil. O Código Penal impõe a unificação das penas para atender ao limite máximo. Contudo, a progressão de regime vai levar em consideração a pena total, o que torna a punição mais dura.