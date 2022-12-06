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Imunização

Covid: 5ª dose em idosos no ES depende de chegada da vacina bivalente

Quase duas semanas após a aprovação da Anvisa, o Estado ainda não sabe quando receberá o carregamento e quantas doses serão enviadas pelo governo federal

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 13:23

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 dez 2022 às 13:23
Máscara e vacina: proteções contra a Covid-19
ES ainda aguarda chegada de vacinas bivalentes Crédito: Pixabay
A vacinação de idosos com uma 5ª dose de imunizante contra a Covid no Espírito Santo depende do envio pelo Ministério da Saúde da vacina bivalente, que deve servir como reforço para pessoas a partir de 12 anos, como aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 22 de novembro. Quase duas semanas após a decisão, o Estado ainda não sabe quando receberá o carregamento e quantas doses serão enviadas pelo governo federal.
A expectativa pela vacina bivalente se justifica pela função: proteger contra novas variantes. Os novos imunizantes são considerados importantes no enfrentamento à nova onda de coronavírus, por oferecerem proteção contra mais de uma cepa do vírus.
As subvariantes da Ômicron são responsáveis, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, por um aumento substancial no número de casos da doença. Conforme divulgado nesta terça-feira (6) em coletiva de imprensa, os casos passaram de 741 em outubro para 30.650 em novembro.
A comparação entre outubro e novembro, segundo a Sesa, para a Covid:
Número de casos
  • Outubro - 741 casos de Covid
  • Novembro - 30.650 casos de Covid
Número de mortes
  • Outubro - 6 mortes
  • Novembro - 21 mortes
O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, lembrou que a vacina bivalente servirá como dose adicional.
"Essa vacina não é para iniciar esquema, é dose adicional. A 5ª dose em idosos depende da chegada da vacina bivalente, que deve ser essa dose de reforço", afirmou.
A reportagem de A Gazeta perguntou ao secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, quando o Espírito Santo receberia as vacinas bivalentes. Segundo o secretário, não há prazo.
"As notícias que recebemos é que o Ministério da Saúde deve enviar as doses no fim de dezembro. Mas não sabemos de data ou quantidade de doses. Não há números precisos"
Tadeu Marino - Secretário de Estado da Saúde
O secretário afirmou que as doses devem ser aplicadas seguindo uma ordem, incluindo gestantes, pessoas com comorbidades e, sobretudo, os idosos.
Além de tratar sobre a vacina bivalente, o secretário Tadeu Marino ainda fez um apelo à população para que as crianças sejam vacinadas. No próximo dia 17, a Sesa organiza um mutirão para imunizar as crianças contra as principais doenças, como a Covid.

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