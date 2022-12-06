Covid: 5ª dose em idosos no ES depende de chegada da vacina bivalente

ES ainda aguarda chegada de vacinas bivalentes Crédito: Pixabay

A expectativa pela vacina bivalente se justifica pela função: proteger contra novas variantes. Os novos imunizantes são considerados importantes no enfrentamento à nova onda de coronavírus , por oferecerem proteção contra mais de uma cepa do vírus.

As subvariantes da Ômicron são responsáveis, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, por um aumento substancial no número de casos da doença. Conforme divulgado nesta terça-feira (6) em coletiva de imprensa, os casos passaram de 741 em outubro para 30.650 em novembro.

A comparação entre outubro e novembro, segundo a Sesa, para a Covid:

Número de casos

Outubro - 741 casos de Covid



Novembro - 30.650 casos de Covid



Número de mortes

Outubro - 6 mortes



Novembro - 21 mortes



O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, lembrou que a vacina bivalente servirá como dose adicional.

"Essa vacina não é para iniciar esquema, é dose adicional. A 5ª dose em idosos depende da chegada da vacina bivalente, que deve ser essa dose de reforço", afirmou.

A reportagem de A Gazeta perguntou ao secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, quando o Espírito Santo receberia as vacinas bivalentes. Segundo o secretário, não há prazo.

"As notícias que recebemos é que o Ministério da Saúde deve enviar as doses no fim de dezembro. Mas não sabemos de data ou quantidade de doses. Não há números precisos" Tadeu Marino - Secretário de Estado da Saúde

O secretário afirmou que as doses devem ser aplicadas seguindo uma ordem, incluindo gestantes, pessoas com comorbidades e, sobretudo, os idosos.