Pelo menos cinco obras no Espírito Santo estão na lista que o governador Renato Casagrande vai apresentar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo agilidade em suas execuções ou para que sejam iniciadas. Quatro são duplicações em rodovias federais e uma consiste na construção de uma ponte.
Logo após ser eleito, em seu discurso, Lula disse que pretendia retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos, para juntos definirem as obras prioritárias para cada população.
“Em primeiro de janeiro, chamarei todos os governadores para definirmos prioridades em infraestrutura. Precisamos discutir um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com governadores e prefeitos para a economia voltar a crescer", disse Lula em coletiva em 9 de outubro.
Solução definitiva
Em entrevista para A Gazeta, ao jornalista Geraldo Campos Junior, Casagrande disse que priorizará rodovias e ponte porque a área portuária no Estado já está privatizada. “Já não depende de recursos públicos para os investimentos, a não ser o acesso aos portos”, informou.
5 obras de infraestrutura no ES que Casagrande vai negociar com Lula
Com isso, decidiu priorizar as rodovias federais no Espírito Santo, as BRs 101, 262, 259 e a 447, além de uma nova ponte sobre o Rio Doce em Colatina. “Se for preciso selecionar, podemos escolher três delas para ter a atenção do governo federal”, assinalou.
Confira a situação de cada obra
- BR 101
Corta o Estado de Norte a Sul, em uma extensão que supera os 461 quilômetros. É a principal via federal em terras capixabas, muito utilizada para escoar a produção e como acesso a outros estados. Foi concedida à iniciativa privada em 2013, com cobrança de pedágio. O Trecho Sul tem um volume de quilômetros duplicados maior, 50,3 quilômetros. Diferente do Trecho Norte, cuja duplicação totaliza 7,2 quilômetros.
- Impasse: Em julho deste ano a concessionária Eco101 devolveu o contrato para o governo federal. Não há perspectiva a curto prazo para solução do problema, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A duplicação da via, que já era demorada, não tem perspectiva agora de quando sairá do papel. Casagrande estuda a possibilidade de assumir a a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada, com o objetivo de dar continuidade às obras.
- BR 262
É a principal ligação do Estado com Minas Gerais, servindo de corredor logístico e turístico. Percorre 196,4 km de Cariacica até a divisa com o estado mineiro. Há mais de uma década o governo federal tenta conceder à iniciativa privada a BR 262, sem sucesso.
- Impasse: Em junho deste ano o governo federal retirou a rodovia da concessão unificada com a BR 381. No último mês de setembro, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, descartou a realização de um novo processo de concessão para a rodovia, diante da falta de interesse dos investidores, que avaliam o trecho capixaba como área de alto risco geológico e custo elevado para as obras. A mais recente alternativa para o impasse foi apresentada pelo governador Renato Casagrande, que propôs a implantação de um binário, ligando Viana a Marechal Floriano, com objetivo de amenizar o fluxo de veículos na região, com mão inversa à da rodovia.
- BR 259
Rodovia federal que vai de João Neiva a Baixo Guandu, passando por Colatina, percorrendo 106 quilômetros de extensão até a divisa com Minas Gerais. O projeto inicial contempla a construção de um contorno em Baixo Guandu, para retirar o tráfego da rodovia de dentro da cidade, além de outras melhorias, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado, a serem feitas na primeira fase do projeto de engenharia feito pelo Dnit.
- Impasse: Em junho deste ano o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou que a intenção é duplicar toda a rodovia, mas que aguarda a liberação de recursos para a execução das obras. O problema é que o governo federal já informou que precisa antes concluir as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, que está em atraso, e cuja conclusão foi adiada para 2023.
- BR 447
A rodovia deverá criar uma ligação direta entre a BR 262/101, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho, de 4,7 quilômetros de extensão, vai da BR até a Rodovia Leste-Oeste.
- Impasse: O último levantamento do governo federal estima que seja necessário desapropriar 180 imóveis localizados na região, o que tem dificultado a execução da obra. A ordem de serviço foi dada em fevereiro de 2019, e na época eram 300 imóveis para serem desapropriados.
- Nova Ponte de Colatina
A construção da nova ponte sobre o Rio Doce chegou a ser anunciada pelo governo do Estado em agosto de 2020. O argumento é de que a Ponte Florentino Avidos já apresenta problemas de tráfego, com excesso de veículos. A proposta é a construção de uma nova passagem com 850 a 900 metros de extensão, duas pistas de cada lado, além de passeio e ciclovia. O custo, na época, seria de R$ 2,5 milhões.
- Impasse: Uma licitação para selecionar a empresa que faria a obra foi feita e questionada em 2021. Não há informações sobre o andamento do projeto.