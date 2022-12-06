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Pacote de investimentos

5 obras de infraestrutura no ES que Casagrande vai negociar com Lula

Governador já listou os principais investimentos em terras capixabas que demandam recursos federais para continuidade ou para ter início

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 20:03

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

06 dez 2022 às 20:03
Matéria especial sobre a BR 101 Norte
Trecho da BR 101 Norte, no ES Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos cinco obras no Espírito Santo estão na lista que o governador Renato Casagrande vai apresentar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo agilidade em suas execuções ou para que sejam iniciadas. Quatro são duplicações em rodovias  federais e uma consiste na construção de uma ponte.
Logo após ser eleito, em seu discurso, Lula disse que pretendia retomar o diálogo com os governadores e os prefeitos, para juntos definirem as obras prioritárias para cada população.
“Em primeiro de janeiro, chamarei todos os governadores para definirmos prioridades em infraestrutura. Precisamos discutir um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com governadores e prefeitos para a economia voltar a crescer", disse Lula em coletiva em 9 de outubro.

Solução definitiva

Em entrevista para A Gazeta, ao jornalista Geraldo Campos Junior, Casagrande disse que priorizará rodovias e ponte porque a área portuária no Estado já está privatizada. “Já não depende de recursos públicos para os investimentos, a não ser o acesso aos portos”, informou.
5 obras de infraestrutura no ES que Casagrande vai negociar com Lula
Com isso, decidiu priorizar as rodovias federais no Espírito Santo, as BRs 101, 262, 259 e a 447, além de uma nova ponte sobre o Rio Doce em Colatina. “Se for preciso selecionar, podemos escolher três delas para ter a atenção do governo federal”, assinalou.
Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (16), na BR 262
Acidente no último dia 16 interditou a BR 262 Crédito: Leitor | A Gazeta

Confira a situação de cada obra

  • BR 101
    Corta o Estado de Norte a Sul, em uma extensão que supera os 461 quilômetros. É a principal via federal em terras capixabas, muito utilizada para escoar a produção e como acesso a outros estados. Foi concedida à iniciativa privada em 2013, com cobrança de pedágio. O Trecho Sul tem um volume de quilômetros duplicados maior, 50,3 quilômetros. Diferente do Trecho Norte, cuja duplicação totaliza 7,2 quilômetros.
  • Impasse: Em julho deste ano a concessionária Eco101 devolveu o contrato para o governo federal. Não há perspectiva a curto prazo para solução do problema, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A duplicação da via, que já era demorada, não tem perspectiva agora de quando sairá do papel. Casagrande estuda a possibilidade de assumir a a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada, com o objetivo de dar continuidade às obras.
  • Nova Ponte de Colatina
    A construção da nova ponte  sobre o Rio Doce chegou a ser anunciada pelo governo do Estado em agosto de 2020. O argumento é de que a Ponte Florentino Avidos já apresenta problemas de tráfego, com excesso de veículos. A proposta é a construção de uma nova passagem com 850 a 900 metros de extensão, duas pistas de cada lado, além de passeio e ciclovia. O custo, na época, seria de R$ 2,5 milhões. 
  • Impasse: Uma licitação para selecionar a empresa que faria a obra foi feita e questionada em 2021. Não há informações sobre o andamento do projeto.

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