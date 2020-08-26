Estado anuncia projeto para construção da Terceira Ponte de Colatina

Estado anuncia edital para construção da Terceira Ponte em Colatina Crédito: Franco André Bereta Junior

As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O Diretor Geral da entidade, Luiz Cesar Maretto, participou da solenidade e explicou os trabalhos que estão previstos para realização da Terceira Ponte de Colatina. Inicialmente, o edital será para elaboração do projeto de construção. A ponte será instalada sobre o Rio Doce.

A ponte Florentino Avidos, em alguns momentos, apresenta problemas de trânsito. Essa Terceira Ponte, ela vem para melhorar a circulação e tirar o excesso de veículos da primeira ponte. Vai dar um fluxo importante para Colatina e cidades vizinhas, afirmou Maretto.

De acordo com ele, a previsão é de que a ponte tenha de 850 a 900 metros de extensão. O edital estabelece ainda duas pistas de cada lado, além de passeio e ciclovia, garantindo áreas exclusivas para pedestres e ciclistas.

O custo é de R$ 2.517.000,00 (dois milhões e quinhentos e dezessete mil). Os recursos virão do Fundo de Infraestrutura do Governo do Estado. O projeto da obra deve ser concluído em 365 dias.

A Terceira Ponte de Colatina é o primeiro passo para essas obras no interior que estamos anunciando. Tive alegria de recuperar a Ponte Florentino Avidos, que ficou ainda mais bonita. Fizemos a Variante e agora estamos fazendo a ligação entre Itaimbé e Colatina. Queremos desenvolver nossas microrregiões" , acrescentou o governador.

OUTRAS OBRAS

Em Conceição do Castelo, as obras serão de reabilitação do trecho da Rodovia ES 165 entre o município e o entroncamento da Rodovia BR 262, com cinco quilômetros. Nos municípios de Pancas e Colatina, as obras são de reabilitação da Rodovia ES 341 entre Pancas e o distrito de Angelo Frechiani, em Colatina, com 23,3 quilômetros de extensão. As obras incluem a instalação de faixa multiuso.

No trecho da Rodovia ES 010 entre a sede de São Mateus e Guriri, serão realizadas obras de pontes sobre o Rio Preto e o Rio Pedra Dágua. Sobre o Rio Pedra Dágua, a ponte existente será alargada. Já sobre o Rio Preto, a ponte existente será alargada e uma nova será construída.