Na primeira fase do estudo, as amostras foram coletadas em dez pontos da cidade Crédito: João Henrique Castro

Uma das poucas cidades do Estado ainda em risco alto para contaminação do novo coronavírus Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, está reforçando as maneiras de combate ao avanço da Covid-19 . Uma análise está sendo feita para tentar encontrar amostras do vírus no esgoto do município. Na primeira fase do estudo, os pesquisadores não encontraram presença do vírus nas amostras que foram coletadas. O trabalho segue em uma nova etapa.

Your browser does not support the audio element. Colatina realiza pesquisa sobre a presença de coronavírus em esgoto

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), autarquia responsável pelo saneamento em Colatina, está fazendo essa análise com base em um projeto piloto feito em Minas Gerais em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA).

A entidade destacou que na primeira fase do estudo, cujos resultados foram divulgados na última sexta-feira (14), as amostras foram coletadas em dez pontos da cidade. Uma segunda etapa do levantamento começou nesta semana. As amostras do esgoto são encaminhadas para um laboratório na Grande Vitória.

O Sanear informou que fez esse estudo por iniciativa própria, sem qualquer indicação do setor de saúde. Ainda não existe comprovação de que o esgoto possa transmitir o vírus, mas a autarquia salientou que o estudo é uma forma de prevenção e pode contribuir para um possível planejamento de ações de combate à Covid-19.

Mesmo com a análise do esgoto da cidade não apontando presença do vírus, a entidade aponta que o setor de saúde deve manter a testagem das pessoas e as medidas de prevenção devem continuar na rotina da população. Em nota, o Sanear reforçou o pedido para que as pessoas continuem se cuidando para evitar contaminações pela doença. Contamos com o apoio da população para a manutenção de todos os cuidados e prevenções diante da pandemia, reforçou a entidade.

Segunda etapa do estudo está sendo feita em Colatina Crédito: João Henrique Castro

ANÁLISE DO ESGOTO

Onde não tem elevatória, o esgoto foi coletado na própria rede. De acordo com o Sanear, se a análise mostrar a presença do vírus isso pode ajudar a descobrir em qual região tem mais pessoas infectadas.

Na primeira fase do estudo, as amostras foram coletadas nas seguintes localidades: