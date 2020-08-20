Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Colatina realiza pesquisa sobre a presença de coronavírus em esgoto

Na primeira fase do estudo, as amostras foram coletadas em dez pontos da cidade e não foi encontrada presença do vírus;  uma nova fase da pesquisa está sendo feita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 16:26

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:26

Na primeira fase do estudo, as amostras foram coletadas em dez pontos da cidade Crédito: João Henrique Castro
Uma das poucas cidades do Estado ainda em risco alto para contaminação do novo coronavírus, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está reforçando as maneiras de combate ao avanço da Covid-19. Uma análise está sendo feita para tentar encontrar amostras do vírus no esgoto do município.  Na primeira fase do estudo,  os pesquisadores não encontraram presença do vírus nas amostras que foram coletadas. O trabalho segue em uma nova etapa. 
Colatina realiza pesquisa sobre a presença de coronavírus em esgoto
O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), autarquia responsável pelo saneamento em Colatina, está fazendo essa análise com base em um projeto piloto feito em Minas Gerais em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA).

Veja Também

Dados do coronavírus no esgoto do ES serão disponibilizados em aplicativo

Análise de esgoto pode revelar dados inéditos sobre o coronavírus no ES

A entidade destacou que na primeira fase do estudo, cujos resultados foram divulgados na última sexta-feira (14), as amostras foram coletadas em dez pontos da cidade. Uma segunda etapa do levantamento começou nesta semana. As amostras do esgoto são encaminhadas para um laboratório na Grande Vitória.
O Sanear informou  que fez esse estudo por iniciativa própria, sem qualquer indicação do setor de saúde. Ainda não existe comprovação de que o esgoto possa transmitir o vírus, mas a autarquia salientou que o estudo é uma forma de prevenção e pode contribuir para um possível planejamento de ações de combate à Covid-19.
Mesmo com a análise do esgoto da cidade não apontando presença do vírus,  a entidade  aponta que o setor de saúde deve manter a testagem das pessoas e as medidas de prevenção devem continuar na rotina da população. Em nota, o Sanear reforçou o pedido para que as pessoas continuem se cuidando para evitar contaminações pela doença. Contamos com o apoio da população para a manutenção de todos os cuidados e prevenções diante da pandemia, reforçou a entidade.
Rio Doce em Colatina
Segunda etapa do estudo está sendo feita em Colatina Crédito: João Henrique Castro

ANÁLISE DO ESGOTO

Onde não tem elevatória, o esgoto foi coletado na própria rede. De acordo com o Sanear, se a análise mostrar a presença do vírus isso pode ajudar a descobrir em qual região tem mais pessoas infectadas.
Na primeira fase do estudo, as amostras foram coletadas nas seguintes localidades:
  1. Soella III
  2. Ayrton Senna
  3. Parque das Águas  São Miguel
  4. Luiz Iglesias  Acampamento
  5. Maria das Graças
  6. Honório Fraga
  7. Colúmbia
  8. Presídios bairro Santa Fé
  9. Elevatória do Centro
  10. Elevatória Colatina Velha (próxima ao hotel IBIS)

Veja Também

Estudo detecta coronavírus em esgoto de SC em novembro de 2019

ES e MG querem concessão para tratar esgoto em toda Bacia do Rio Doce

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados