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Com nível baixo, bancos de areia se formam no Rio Doce em Colatina

Pela régua da Agência Nacional de de Águas (ANA), o rio estava com 1 metro e 40 centímetros. Na semana passada, a água estava perto da marca dos 2 metros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 18:37

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:37

Bancos de Areia no Rio Doce
Bancos de Areia no Rio Doce Crédito: João Henrique Castro/ A Gazeta
Um dos principais símbolos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o Rio Doce não passa desapercebido por quem circula nas  suas imediações. Nos últimos dias, o volume do rio está chamando atenção. Com o limite mais baixo, vários bancos de areia se formaram no rio. 
A situação provoca cenas diferentes. Nessa segunda-feira (24),  um homem foi visto andando no leito do rio com a água chegando apenas na altura da canela. As imagens foram registradas, pela reportagem de A Gazeta, no Centro da cidade, próximo à Ponte Florentino Avidos.
Nas imagens, é possível ver que o homem, que parecia tentar pescar, consegue chegar até a metade do rio, isso é possível por causa do nível de água mais baixo. 
O que o aumento dos bancos de areia mostram é possível comprovar na régua da Agência Nacional de de Águas (ANA). Na manhã desta terça-feira (25), o rio estava com 1 metro e 40 centímetros. Na semana passada a água estava perto da marca dos 2 metros.
Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (SANEAR), responsável pela gestão de água e esgoto no município, a queda do nível do rio é normal para época e acontece como um reflexo do clima. 
Régua mostra o nível do Rio Doce em Colatina
Régua mostra o nível do Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Casto/ A Gazata
Esse período de estiagem faz com que essa vazão diminua e o nível recue tanto nesse período, explicou Geraldo Avancini, diretor operacional do Sanear.
O diretor explicou ainda que o Rio Doce está mais cheio do que no mesmo período do ano passado, quando o nível de água chegou a ficar no chamado nível negativo, abaixo do zero na régua. Em 2019, A Gazeta mostrou o processo de assoreamento no curso do rio em Colatina. 

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A área urbana da cidade é dependente do rio para abastecimento das casas e empresas. Mesmo com o nível em queda, a captação de água ainda não foi muito prejudicada. Apesar do aspecto visual do Rio Doce , a vazão atual não deixa que a gente fique sem captação de água para distribuir com qualidade. Precisamos fazer um canal em banco de areia do bairro Columbia, mas foi a única intervenção para manter a captação a pleno. A gente segue monitorando a situação , explicou.
Nível mais baixo do Rio Doce em Colatina
Nível mais baixo do Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Castro/ A Gazeta
O diretor ainda alertou que mesmo nesse período de nível mais baixo, andar no leito do rio é muito perigoso e totalmente desaconselhável. É um risco para quem está praticando isso, em função das bordas do banco de areia não serem capaz de sustentar uma pessoa. Então existe um risco de afogamento, a gente pede que evite essa prática, afirmou Avancini.

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