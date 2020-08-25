Com nível baixo, bancos de areia se formam no Rio Doce em Colatina

Bancos de Areia no Rio Doce Crédito: João Henrique Castro/ A Gazeta

Um dos principais símbolos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, o Rio Doce não passa desapercebido por quem circula nas suas imediações. Nos últimos dias, o volume do rio está chamando atenção. Com o limite mais baixo, vários bancos de areia se formaram no rio.

A situação provoca cenas diferentes. Nessa segunda-feira (24), um homem foi visto andando no leito do rio com a água chegando apenas na altura da canela. As imagens foram registradas, pela reportagem de A Gazeta, no Centro da cidade, próximo à Ponte Florentino Avidos.

Nas imagens, é possível ver que o homem, que parecia tentar pescar, consegue chegar até a metade do rio, isso é possível por causa do nível de água mais baixo.

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O que o aumento dos bancos de areia mostram é possível comprovar na régua da Agência Nacional de de Águas (ANA). Na manhã desta terça-feira (25), o rio estava com 1 metro e 40 centímetros. Na semana passada a água estava perto da marca dos 2 metros.

Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (SANEAR), responsável pela gestão de água e esgoto no município, a queda do nível do rio é normal para época e acontece como um reflexo do clima.

Régua mostra o nível do Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Casto/ A Gazata

Esse período de estiagem faz com que essa vazão diminua e o nível recue tanto nesse período, explicou Geraldo Avancini, diretor operacional do Sanear.

O diretor explicou ainda que o Rio Doce está mais cheio do que no mesmo período do ano passado, quando o nível de água chegou a ficar no chamado nível negativo, abaixo do zero na régua. Em 2019, A Gazeta mostrou o processo de assoreamento no curso do rio em Colatina.

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A área urbana da cidade é dependente do rio para abastecimento das casas e empresas. Mesmo com o nível em queda, a captação de água ainda não foi muito prejudicada. Apesar do aspecto visual do Rio Doce , a vazão atual não deixa que a gente fique sem captação de água para distribuir com qualidade. Precisamos fazer um canal em banco de areia do bairro Columbia, mas foi a única intervenção para manter a captação a pleno. A gente segue monitorando a situação , explicou.

Nível mais baixo do Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Castro/ A Gazeta