Término de rodovia entre Viana e Vila Velha depende de 180 desapropriações

"Será um acesso importante, que desafoga o trânsito pesado de dentro dos municípios, além de aumentar a competitividade e a eficiência do porto. A expectativa é que as desapropriações desenrolem este ano", pontua.

Por outro lado, Sampaio reconhece a dificuldade de cumprir a meta estabelecida, haja vista que a ordem de serviço para a implantação foi dada em fevereiro de 2019. "A rodovia é pequena em termos de extensão, mas é um desafio grande para desapropriação, o que é natural dentro de uma mancha urbana", argumenta.