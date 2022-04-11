Vídeo: bola de fogo no céu atribuída a Cariacica intriga moradores

Um objeto luminoso em movimento no céu, atribuído a Cariacica, na Grande Vitória, tem intrigado moradores do município. Um vídeo (veja acima) que circula nas redes sociais levantou suspeitas sobre a possibilidade de ser um meteoro. No entanto, o Exoss Ciência Cidadã, que estuda esse tipo de fenômeno, informou que pode se tratar de um sinalizador.
A gravação mostra uma espécie de bola luminosa de tom alaranjado em movimento. O objeto vai diminuindo de tamanho até que se desintegra e some no céu.
Procurada por A Gazeta, a pesquisadora Luciana Fontes, do projeto Exoss Ciência Cidadã — formado por profissionais que monitoram meteoros no Brasil — explicou que algumas características percebidas no vídeo dão conta de que não se trata de um fenômeno da astronomia.
“O objeto luminoso tem fumaça, está abaixo das nuvens e muito rápido. A cor alaranjada também é comum para sinalizadores. Se o céu estivesse claro, seria bem mais difícil de ver. Como o vídeo foi feito ao entardecer, com muitas nuvens, o clarão do sinalizador ficou mais evidente.”, informou a pesquisadora.
SINALIZADORES CAUSAM RISCOS DE ACIDENTES
A pesquisadora do Exoss Ciência Cidadã alertou que o uso de sinalizadores pode oferecer riscos, principalmente ao serem usados em locais fechados. Em 2013, o portal globoesporte.com, noticiou a morte de um menino de apenas 14 anos, após ser atingido pelo artefato em uma partida do Corinthians.
Kevin Douglas Beltrán Espada foi atingido no olho pelo sinalizador e chegou a ser levado para o Hospital Obrero, em Oruro, na Bolívia, mas não resistiu. Segundo o médico que atendeu o garoto, a morte foi instantânea.