Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meteoro?

Vídeo: bola de fogo no céu atribuída a Cariacica intriga moradores

Gravação mostra objeto luminoso, de tom alaranjado, se desintegrando no céu conforme se movimenta. Pesquisadora de projeto que estuda fenômenos do tipo explica o que pode ser
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:36

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:36

Um objeto luminoso em movimento no céu, atribuído a Cariacica, na Grande Vitória, tem intrigado moradores do município. Um vídeo (veja acima) que circula nas redes sociais levantou suspeitas sobre a possibilidade de ser um meteoro. No entanto, o Exoss Ciência Cidadã, que estuda esse tipo de fenômeno, informou que pode se tratar de um sinalizador. 
A gravação mostra uma espécie de bola luminosa de tom alaranjado em movimento. O objeto vai diminuindo de tamanho até que se desintegra e some no céu.
Procurada por A Gazeta, a pesquisadora Luciana Fontes, do projeto Exoss Ciência Cidadã — formado por profissionais que monitoram meteoros no Brasil — explicou que algumas características percebidas no vídeo dão conta de que não se trata de um fenômeno da astronomia.
“O objeto luminoso tem fumaça, está abaixo das nuvens e muito rápido. A cor alaranjada também é comum para sinalizadores. Se o céu estivesse claro, seria bem mais difícil de ver. Como o vídeo foi feito ao entardecer, com muitas nuvens, o clarão do sinalizador ficou mais evidente.”, informou a pesquisadora.

SINALIZADORES CAUSAM RISCOS DE ACIDENTES

A pesquisadora do  Exoss Ciência Cidadã alertou que o uso de sinalizadores pode oferecer riscos, principalmente ao serem usados em locais fechados. Em 2013, o portal globoesporte.comnoticiou a morte de um menino de apenas 14 anos, após ser atingido pelo artefato em uma partida do Corinthians.
Kevin Douglas Beltrán Espada foi atingido no olho pelo sinalizador e chegou a ser levado para o Hospital Obrero, em Oruro, na Bolívia, mas não resistiu. Segundo o médico que atendeu o garoto, a morte foi instantânea.

Veja Também

Frentista é baleado em assalto a posto de combustíveis de Baixo Guandu

Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e presos no ES

Adolescente de 16 anos suspeito de assaltar motoboys é detido em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cariacica Grande Vitória Astronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados