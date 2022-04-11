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Vídeo flagrou ação

Frentista é baleado em assalto a posto de combustíveis de Baixo Guandu

Após roubar chave do cofre do estabelecimento, criminoso atirou duas vezes contra o frentista e fugiu do local. Atingida na perna, vítima foi socorrida para um hospital do município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 abr 2022 às 15:41

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:41

Um frentista foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (11), durante um assalto a um posto de combustíveis em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento apontando a arma para a vítima e pedindo a chave do cofre. Após o trabalhador entregar o objeto, o assaltante atirou duas vezes contra ele e fugiu do local. Um dos tiros atingiu o homem na perna e ele precisou ser encaminhado para um hospital do município. Toda a ação foi flagrada por câmera de segurança (vídeo acima).
As imagens registradas mostram o suspeito chegando ao posto de combustíveis vestindo uma camisa azul de manga comprida e, com o capacete na cabeça, apontando a arma para o frentista — que aparece sentado em uma cadeira. A vítima entrega a chave para o criminoso. Em seguida, o criminoso atira na direção do frentista e foge do local levando a chave., fugiu do local após os disparos, levando as chaves. Mesmo ferido, o trabalhador consegue acionar a Polícia Militar. 
O frentista foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado pela corporação. O outro projétil, que não atingiu a vítima, foi localizado pela por moradores do local e entregue aos militares.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou, por nota, que as vítimas desse tipo de caso são orientadas a registrarem ocorrência, "podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".
Por fim, a corporação destacou que "a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas".

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