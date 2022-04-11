Frentista é baleado em assalto a posto de combustíveis de Baixo Guandu

vídeo acima). Um frentista foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (11), durante um assalto a um posto de combustíveis em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o suspeito chegou ao estabelecimento apontando a arma para a vítima e pedindo a chave do cofre. Após o trabalhador entregar o objeto, o assaltante atirou duas vezes contra ele e fugiu do local. Um dos tiros atingiu o homem na perna e ele precisou ser encaminhado para um hospital do município. Toda a ação foi flagrada por câmera de segurança ().

As imagens registradas mostram o suspeito chegando ao posto de combustíveis vestindo uma camisa azul de manga comprida e, com o capacete na cabeça, apontando a arma para o frentista — que aparece sentado em uma cadeira. A vítima entrega a chave para o criminoso. Em seguida, o criminoso atira na direção do frentista e foge do local levando a chave., fugiu do local após os disparos, levando as chaves. Mesmo ferido, o trabalhador consegue acionar a Polícia Militar.

O frentista foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado pela corporação. O outro projétil, que não atingiu a vítima, foi localizado pela por moradores do local e entregue aos militares.

Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou, por nota, que as vítimas desse tipo de caso são orientadas a registrarem ocorrência, "podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".