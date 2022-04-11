Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e presos no ES

Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e um deles atira contra policiais em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Dois homens e uma mulher foram presos na noite deste domingo (10), no bairro Mata da Praia, em Vitória, depois de roubarem o carro de um motorista de aplicativo na Serra , Grande Vitória.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista contou que o trio solicitou uma corrida, mas, na verdade, tratava-se de uma armadilha. Após anunciarem o assalto, eles o abandonaram ainda na Serra.

Depois que a vítima denunciou o roubo à PM, militares fizeram um cerco nas avenidas Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader, em Vitória, mas os suspeitos não obedeceram a voz de parada e fugiram para dentro do bairro Mata da Praia.

De acordo com os militares, ao chegar em uma rua sem saída, um dos suspeitos desceu do banco do carona e atirou contra os policiais, que revidaram os tiros.

O atirador saiu correndo, invadiu uma casa, lutou com dois cabos da PM e acabou preso. Com ele, foi encontrada uma submetralhadora e munição.

Já o motorista do carro e a mulher, que estava no banco de trás do veículo roubado, se renderam.

Os três foram levados à Delegacia Regional do município. O homem e a mulher foram autuados por roubo. O suspeito que trocou tiros com os policiais foi atuado por roubo e tentativa de homicídio. Os nomes dos presos não foram divulgados.