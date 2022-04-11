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Serra e Vitória

Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e presos no ES

Criminosos fugiram de um cerco da PM após assaltarem motorista de aplicativo na Serra. Já na Mata da Praia, em Vitória, um deles atirou contra os policiais

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2022 às 12:53
Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e um deles atira contra policiais em Vitória
Suspeitos de assaltar motorista são perseguidos e um deles atira contra policiais em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Dois homens e uma mulher foram presos na noite deste domingo (10), no bairro Mata da Praia, em Vitória, depois de roubarem o carro de um motorista de aplicativo na Serra, Grande Vitória.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista contou que o trio solicitou uma corrida, mas, na verdade, tratava-se de uma armadilha. Após anunciarem o assalto, eles o abandonaram ainda na Serra.
Depois que a vítima denunciou o roubo à PM, militares fizeram um cerco nas avenidas Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader, em Vitória, mas os suspeitos não obedeceram a voz de parada e fugiram para dentro do bairro Mata da Praia.
De acordo com os militares, ao chegar em uma rua sem saída, um dos suspeitos desceu do banco do carona e atirou contra os policiais, que revidaram os tiros.
O atirador saiu correndo, invadiu uma casa, lutou com dois cabos da PM e acabou preso. Com ele, foi encontrada uma submetralhadora e munição.
Já o motorista do carro e a mulher, que estava no banco de trás do veículo roubado, se renderam.
Os três foram levados à Delegacia Regional do município. O homem e a mulher foram autuados por roubo. O suspeito que trocou tiros com os policiais foi atuado por roubo e tentativa de homicídio. Os nomes dos presos não foram divulgados.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e do g1 ES

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