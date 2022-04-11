Homem suspeito de praticar arrastão é baleado em Cariacica

Um dos suspeitos de praticar os assaltos ficou caído no chão após ser ferido com disparos de arma de fogo Crédito: Leitor | A Gazeta

Suspeito de fazer um arrastão, um homem acabou baleado na madrugada desta segunda-feira (11) na Rodovia José Sette, na altura do bairro Santana, em Cariacica . Testemunhas disseram que ele estava de moto, realizando vários roubos na região. Ninguém soube informar quem efetuou os tiros.

Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar , algumas vítimas se apresentaram durante o atendimento e recuperaram os respectivos pertences pessoais. O homem foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória , mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Sem serem identificadas, algumas vítimas deram entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Segundo elas, os assaltos eram praticados por dois homens. "Nós fomos abordadas no ponto de ônibus. Eram dois caras em uma moto, com uma arma. Eles pegaram todos os nossos pertences", contou uma mulher.

Um homem também disse que o pai dele — que é idoso e cadeirante — está entre as vítimas da dupla. "Meu pai estava saindo da garagem quando foi abordado por dois motoqueiros que levaram o carro dele", relatou. Os assaltos também aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira.

Pouco depois dos assaltos nos bairros Valverde e Santana, quando a dupla passava perto de outro ponto de ônibus, um homem teria efetuado os disparos. Naquele momento, então, um dos suspeitos ficou ferido e caído na Rodovia José Sette. Já o comparsa conseguiu fugir.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Na manhã desta segunda-feira, o caso ainda estava em andamento na Delegacia Regional de Cariacica. Durante a tarde, a Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência de roubo foi entregue na unidade, onde o suspeito foi autuado em flagrante três vezes por roubo qualificado, por serem três vítimas, mas explicou que, com a morte do suspeito, o processo será arquivado. "Este procedimento será arquivado devido à extinção de punibilidade pela morte do agente", informou.

A corporação destacou ainda que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação.

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