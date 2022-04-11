Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sob investigação

Homem suspeito de praticar arrastão é baleado em Cariacica

Vítimas relataram os roubos enquanto policiais atendiam a ocorrência na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Santana. Homem morreu após dar entrada no hospital

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:44

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 abr 2022 às 11:44
Um dos suspeitos de praticar os assaltos ficou caído no chão, ferido com tiros
Um dos suspeitos de praticar os assaltos ficou caído no chão após ser ferido com disparos de arma de fogo Crédito: Leitor | A Gazeta
Suspeito de fazer um arrastão, um homem acabou baleado na madrugada desta segunda-feira (11) na Rodovia José Sette, na altura do bairro Santana, em Cariacica. Testemunhas disseram que ele estava de moto, realizando vários roubos na região. Ninguém soube informar quem efetuou os tiros. 
Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, algumas vítimas se apresentaram durante o atendimento e recuperaram os respectivos pertences pessoais. O homem foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
Sem serem identificadas, algumas vítimas deram entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Segundo elas, os assaltos eram praticados por dois homens. "Nós fomos abordadas no ponto de ônibus. Eram dois caras em uma moto, com uma arma. Eles pegaram todos os nossos pertences", contou uma mulher.
Um homem também disse que o pai dele — que é idoso e cadeirante — está entre as vítimas da dupla. "Meu pai estava saindo da garagem quando foi abordado por dois motoqueiros que levaram o carro dele", relatou. Os assaltos também aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira.
Pouco depois dos assaltos nos bairros Valverde e Santana, quando a dupla passava perto de outro ponto de ônibus, um homem teria efetuado os disparos. Naquele momento, então, um dos suspeitos ficou ferido e caído na Rodovia José Sette. Já o comparsa conseguiu fugir.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Na manhã desta segunda-feira, o caso ainda estava em andamento na Delegacia Regional de Cariacica. Durante a tarde, a Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência de roubo foi entregue na unidade, onde o suspeito foi autuado em flagrante três vezes por roubo qualificado, por serem três vítimas, mas explicou que, com a morte do suspeito, o processo será arquivado. "Este procedimento será arquivado devido à extinção de punibilidade pela morte do agente", informou. 
A corporação destacou ainda que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares",  finalizou a corporação. 
Homem suspeito de praticar arrastão é baleado em Cariacica

Atualização

11/04/2022 - 6:35
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que o homem havia sido autuado por roubo, mas, segundo a corporação, como ele morreu após ser socorrido, o processo será arquivado. O texto foi atualizado.

Veja Também

Ladrão atira contra dono de loja após assalto no Centro de Vitória

Homem coloca fogo em apartamento após discutir com esposa em Guarapari

Jovem de 19 anos é encontrada morta com tiro na cabeça em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados