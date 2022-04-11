Um homem colocou fogo em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, ele teria iniciado o incêndio no imóvel depois de discutir com a esposa por ciúmes nesse domingo (10).
Em nota, a corporação também disse que o homem tentou forçar a mulher a entrar no apartamento em chamas. No entanto, ele não conseguiu e fugiu do local em seguida. O Corpo de Bombeiros combateu chamas e a mulher saiu ilesa da situação.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guarapari. "A vítima esteve nesta segunda-feira (11) na unidade e prestou depoimento. Até o momento, o suspeito não foi localizado", esclareceu a corporação.
Com informações do g1 ES
Atualização
11/04/2022 - 2:32
A Polícia Civil informou que o caso é investigado e que o homem ainda não foi localizado. O texto foi atualizado.
Homem coloca fogo em apartamento após discutir com esposa em Guarapari