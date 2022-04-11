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Por ciúmes

Homem coloca fogo em apartamento após discutir com esposa em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, suspeito tentou forçar a mulher a entrar no imóvel em chamas, mas não conseguiu e foi embora; incêndio aconteceu no domingo (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2022 às 10:47

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 10:47

Incêndio aconteceu em um imóvel na Praia do Morro, em Guarapari
Incêndio aconteceu em um imóvel na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução
Um homem colocou fogo em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, ele teria iniciado o incêndio no imóvel depois de discutir com a esposa por ciúmes nesse domingo (10).
Em nota, a corporação também disse que o homem tentou forçar a mulher a entrar no apartamento em chamas. No entanto, ele não conseguiu e fugiu do local em seguida. O Corpo de Bombeiros combateu chamas e a mulher saiu ilesa da situação.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guarapari. "A vítima esteve nesta segunda-feira (11) na unidade e prestou depoimento. Até o momento, o suspeito não foi localizado", esclareceu a corporação.
Com informações do g1 ES

Atualização

11/04/2022 - 2:32
A Polícia Civil informou que o caso é investigado e que o homem ainda não foi localizado. O texto foi atualizado.
Homem coloca fogo em apartamento após discutir com esposa em Guarapari

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