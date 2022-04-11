Jovem de 19 anos é encontrada morta com tiro na cabeça em Vitória

Myllena Ferreira foi encontrada morta com tiro na cabeça em Vitória Crédito: Caíque Verli / Montagem A Gazeta

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Monte Belo, em Vitória . Myllena Ferreira estava em cima de uma cama, nua. Ela foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Amigos de Myllena relataram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que tentaram contato com ela o dia todo, mas não conseguiam. Um deles arrombou a porta da quitinete onde ela vivia e já a encontrou sem vida.

Ainda segundo amigos, a jovem era ameaçada por um rapaz com que ela ficava esporadicamente. A mulher era de Minas Gerais e se mudou recentemente para o bairro, buscando emprego. Os familiares são de Governador Valadares e estão a caminho do Espírito Santo.

A perícia apreendeu uma cápsula deflagrada de arma calibre 9 mm no local. A Polícia Civil informou à reportagem da TV Gazeta que o caso está sendo investigado e, até a noite deste domingo (10), ninguém havia sido preso.

Em nota enviada à A Gazeta, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

"A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou a nota.