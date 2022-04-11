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Em investigação

Corpo com mãos amarradas é encontrado em rio de Castelo, Sul do ES

Segundo as informações da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o corpo era de um homem de 22 anos com várias passagens por tráfico de drogas

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 21:04

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 abr 2022 às 21:04
Sirene de polícia
A polícia está investigando o acontecimento Crédito: Reprodução
O corpo de um homem, de 22 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (10), no Rio Castelo, localizado atrás do hotel Estrela do Sul, no município de Castelo, no Sul do Estado.
Segundo as informações da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem tinha várias passagens por tráfico de drogas. Em relato à polícia, a mãe disse que o filho tinha ido trabalhar, recebeu dinheiro, mas depois sumiu por quatro dias.
Um policial da região de Castelo disse que o rapaz foi encontrado no rio, aparentemente afogado e com as mãos amarradas nas costas. Além disso, informou que a Polícia Civil está investigando o caso.
A Polícia Civil comunicou que "o caso foi registrado como homicídio por outras formas e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto". 
Em nota, a corporação também informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

11/04/2022 - 2:59
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que o caso segue sob investigação. O texto foi atualizado com as informações passadas pela corporação.

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