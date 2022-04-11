Corpo com mãos amarradas é encontrado em rio de Castelo, Sul do ES

O corpo de um homem, de 22 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (10), no Rio Castelo, localizado atrás do hotel Estrela do Sul, no município de Castelo, no Sul do Estado.
Segundo as informações da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem tinha várias passagens por tráfico de drogas. Em relato à polícia, a mãe disse que o filho tinha ido trabalhar, recebeu dinheiro, mas depois sumiu por quatro dias.
Um policial da região de Castelo disse que o rapaz foi encontrado no rio, aparentemente afogado e com as mãos amarradas nas costas. Além disso, informou que a Polícia Civil está investigando o caso.
A Polícia Civil comunicou que "o caso foi registrado como homicídio por outras formas e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
Em nota, a corporação também informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Atualização
11/04/2022 - 2:59
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que o caso segue sob investigação. O texto foi atualizado com as informações passadas pela corporação.