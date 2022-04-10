Corpo de sindicalista é encontrado em poço em Santa Teresa

Vagner Sebastião Nandorf foi encontrado já sem vida em um poço, em Santa Teresa Crédito: Redes Sociais

Polícia Civil investiga a morte de um sindicalista de Santa Teresa , na região Serrana do Estado. Vagner Sebastião Nandorf, de 35 anos, teria morrido afogado na noite de sábado (9). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado por volta das 21 horas.

Uma equipe da PM foi até o local, onde encontrou o cadáver e acionou a perícia. O policial que atendeu a ocorrência, disse que populares contaram que o sindicalista foi tomar banho no poço usado para irrigação de café. Segundo informações, ele tentou sair, mas não conseguiu.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame para identificar a causa da morte. Pela legislação, o prazo para sair o laudo cadavérico são de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais dez. O caso foi registrado como encontro de cadáver e será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Teresa. Somente após o resultado do exame, é que será definido a instauração de inquérito ou não.

LAMENTO

Vagner Sebastião Nandorf, era Diretor de Formação e Organização Sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa. O Sindicato emitiu uma nota de pesar:

"É com enorme dor que comunicamos o falecimento do nosso amigo Vagner Sebastião Nandorf, o nosso Vagner do Sindicato. Nos faltam palavras para expressar a dor em nossos corações pela perda desse tão valioso companheiro", diz a nota.