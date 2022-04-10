Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na região Serrana

Corpo de sindicalista é encontrado em poço em Santa Teresa

Vagner Sebastião Nandorf, de 35 anos, contou a populares que tomaria um banho em um poço utilizado para irrigação. Ele foi encontrado já sem vida por volta das 21h deste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2022 às 12:17

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 12:17

Santa Teresa
Vagner Sebastião Nandorf foi encontrado já sem vida em um poço, em Santa Teresa Crédito: Redes Sociais
Polícia Civil investiga a morte de um sindicalista de Santa Teresa, na região Serrana do Estado. Vagner Sebastião Nandorf, de 35 anos, teria morrido afogado na noite de sábado (9). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado por volta das 21 horas.
Uma equipe da PM foi até o local, onde encontrou o cadáver e acionou a perícia. O policial que atendeu a ocorrência, disse que populares contaram que o sindicalista foi tomar banho no poço usado para irrigação de café. Segundo informações, ele tentou sair, mas não conseguiu.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame para identificar a causa da morte. Pela legislação, o prazo para sair o laudo cadavérico são de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais dez. O caso foi registrado como encontro de cadáver e será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Teresa. Somente após o resultado do exame, é que será definido a instauração de inquérito ou não.

LAMENTO

Vagner Sebastião Nandorf, era Diretor de Formação e Organização Sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa. O Sindicato emitiu uma nota de pesar:
"É com enorme dor que comunicamos o falecimento do nosso amigo Vagner Sebastião Nandorf, o nosso Vagner do Sindicato. Nos faltam palavras para expressar a dor em nossos corações pela perda desse tão valioso companheiro", diz a nota. 
Com informações de Pollyanna Patrício

Veja Também

Mulher é encontrada morta com marcas de tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Homem é morto com golpe de faca após briga por valor de obra na Serra

Ladrão atira contra dono de loja após assalto no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Santa Teresa Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados