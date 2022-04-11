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Tiros no Centro

Motorista suspeito de participar de assalto a loja em Vitória é detido

Crime ocorreu no Centro da Capital, na manhã do último sábado (9); dono da loja de celulares disse que teve cerca de R$ 20 mil em prejuízo. O homem que entrou na loja e fez os disparos ainda não foi encontrado

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 abr 2022 às 12:01
Ladrão atira contra comerciante durante assalto no Centro de Vitória
Ladrão que atirou contra comerciante durante assalto no Centro de Vitória ainda não foi localizado Crédito: Reprodução
A Guarda Civil Municipal deteve um jovem de 23 anos, suspeito de dar suporte ao homem que assaltou uma loja no Centro de Vitória e disparou contra o comerciante na manhã de sábado (9). Da delegacia, o rapaz foi encaminhado para um presídio. 
O suspeito foi abordado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), após o trabalho de inteligência realizado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento, às 23h50 de sábado, no Centro. Segundo a Guarda Municipal, o homem tem várias passagens pela polícia. Entre os crimes, roubo e tentativa de homicídio.
Ele foi detido nesta ocorrência por tentativa de latrocínio e conduzido para a Delegacia Regional. A vítima prontamente reconheceu o acusado. A Polícia Civil dará continuidade à investigação.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória na madrugada de domingo, foi autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

SOBRE O CASO

Uma loja de celulares no Centro de Vitória foi assaltada na manhã deste sábado (9). Imagens de monitoramento mostram o momento em que um dos bandidos chega a atirar contra o dono do estabelecimento, que sai correndo por uma rua.
Segundo relatos da vítima, o suspeito de mochila entrou na loja pela porta da frente, que estava aberta. Ele percebe a movimentação e também se direciona ao interior da loja para averiguar o que estava acontecendo. Quando percebe que se tratava de um assalto, ele sai correndo por uma das ruas do Centro.
Neste momento, o homem atira em direção ao proprietário da loja e sai correndo com a arma em punho, carregando a mochila.
Tudo aconteceu de forma rápida, explicou o dono da loja à reportagem de A Gazeta, mas foi o suficiente dar um grande prejuízo ao o empresário. "Foram levados celulares, tablets, tudo o que estava no balcão. Fiquei com um prejuízo de cerca de R$ 20 mil", afirma
Motorista suspeito de participar de assalto a loja em Vitória é detido

Atualização

11/04/2022 - 3:27
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, na tarde desta segunda-feira (11), informando que o suspeito detido foi autuado e encaminhado a um presídio. O texto foi atualizado.

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