Um homem que pilotava uma moto morreu após bater contra um carro na noite de domingo (10) na rodovia ES 245, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, houve uma colisão frontal e a morte do motociclista foi confirmada no local. Na foto é possível observar como ficou a moto. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Os policiais não encontraram documentos da vítima e não havia familiares para confirmar a identidade do homem. No entanto, testemunhas contaram para a PM que o motociclista iria trabalhar na colheita de café e que veio de Minas Gerais.
No carro, um Chevrolet Celta branco, estavam um homem e a esposa. Eles foram socorridos por uma ambulância, levados para um posto de saúde e depois a um hospital de Colatina, onde aguardam alta médica.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina, que investiga o acidente.
Homem morre após batida entre moto e carro em São Domingos