Adolescente de 16 anos suspeito de assaltar motoboys é detido em Vitória

Suspeito de integrar uma associação criminosa especializada em assaltar motoboys que fazem entregas de celulares, um adolescente de 16 anos foi detido em flagrante no bairro Santa Tereza, em Vitória. A apreensão aconteceu na última quarta-feira (6), enquanto ele realizava um dos roubos contra um entregador.
De acordo com informações iniciais divulgadas pela Polícia Civil, esse grupo já teria causado um prejuízo estimado em R$ 60 mil contra três lojas. Para fazer os assaltos, o jovem também usava uma moto furtada. Junto dele, foram recuperados seis celulares e três fones de ouvido.
Segundo o delegado Gabriel Monteiro, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a quadrilha já vinha sendo monitorada há mais tempo e, com o auxílio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), foi possível apreender o adolescente em flagrante.
"O grupo estava se especializando em fazer golpe e depois roubo. Os envolvidos ligavam para os comerciantes de loja de celular, faziam o pedido de três ou quatro iPhones 13 Pro Max de 526 GB, o modelo mais caro no mercado, que custa mais de R$ 10 mil cada. No momento da transferência do Pix, eles inventavam que não estavam conseguindo finalizar e falavam que pagariam no ato da entrega", iniciou.
Em seguida, o motoboy contratado pela loja pegava o material encomendado, não somente do estabelecimento, já que também fazia outras entregas. Segundo o delegado, no local marcado com o suposto comprador, algum envolvido aparecia armado e roubava os celulares, os outros objetos transportados e os pertences do motoboy.
"Conseguimos mapear os principais locais de encontro e, quando veio a informação da DHPM, conseguimos chegar no momento certo. O motoboy já estava sendo rendido e o criminoso estava com um simulacro (imitação de arma de fogo). Em outros roubos, usaram outras armas, como a calibe 38. Nós, então, impedimos o crime. A moto usada pelo criminoso, segundo ele mesmo nos confessou, foi furtada na manhã da data da prisão"
Além das três lojas de Vitória e Vila Velha que foram vítimas da quadrilha, podem ter havido outras, segundo Monteiro. "Em breve, concluiremos (as investigações) e vamos solicitar a prisão dos criminosos. Há pelo menos mais três pessoas envolvidas. O adolescente já apreendido foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), por atos correspondentes a roubo e furto. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas. Importante destacar que um mesmo motoboy foi vítima duas vezes da mesma quadrilha", explicou o delegado.
DICAS DE SEGURANÇA PASSADAS PELO DELEGADO:
- Evitar entrega e pagamento no local sugerido pelo suposto cliente; "Muito melhor a transferência", disse o delegado Gabriel Monteiro;
- Quando não for possível efetuar a transferência, é recomendado pedir o máximo de informações sobre a identidade da pessoa, inclusive um comprovante de residência;
- Observar que os suspeitos são bem convincentes e tentar estabelecer uma relação de confiança com o comerciante.
Atualização
11/04/2022 - 5:31
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil explicou, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (11), como agia a quadrilha especializada em roubo de celulares e como a corporação apreendeu o adolescente. O texto foi atualizado.