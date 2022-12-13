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Opinião da Gazeta

Diplomação de Lula sacramentou a decisão das urnas em 2022

Cerimônia no TSE afastou qualquer possibilidade conspiratória sobre as eleições de outubro e reforçou a plenitude democrática do país

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 01:00

Públicado em 

13 dez 2022 às 01:00

Colunista

TSE
Alexandre de Moraes, presidente do TSE, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters/Folhapress
cerimônia de diplomação do presidente eleito no Brasil simboliza desde 1946 a formalização da vontade popular que emerge das urnas. É o rito que marca o fim do processo eleitoral, antecedendo a posse, mas neste ano de 2022 ganhou maior relevância institucional, diante da insistência de apoiadores bolsonaristas na manutenção, antidemocrática, no poder do presidente que ainda ocupa o cargo, Jair Bolsonaro.
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela diplomação, fez um discurso oportuno e enfático, com a compreensão do importante passo que foi dado na solenidade: 
"Além do reconhecimento da regularidade e da legitimidade da vitória da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto serão integralmente responsabilizados. Para que isso não retorne nas próximas eleições."

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Moraes atravessou com suas palavras as pautas conspiratórias do bolsonarismo, derrubando-nas: "Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas". Também condenou os ataques ao Judiciário e a desinformação "no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional". Reforçou que "a democracia se constrói, se solidifica, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias é mais importante que a imposição obtusa de obsessões". 
Não é exagero afirmar que a diplomação nunca teve tanta importância quanto neste 2022. O que por décadas foi mero protocolo antes da posse, nesta segunda-feira (12) teve o peso de uma chancela ao processo democrático brasileiro. A chapa Lula-Alckmin está agora apta ao Planalto.  Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser empossado em 1º de janeiro, terá também um compromisso com o exercício democrático. E fez questão de dar essa sinalização em seu emocionado discurso.
Alexandre de Moraes foi bem específico quanto a isso, ao direcionar suas palavras a Lula: "Senhor presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito por 60 milhões, 345 mil e 999 eleitoras e eleitores, mas a partir de 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência será o presidente de 215 milhões, 461 mil e 715 brasileiras e brasileiros".  É essa dimensão de nação que o país tem pressa em recuperar.

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