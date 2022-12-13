Diplomação de Lula sacramentou a decisão das urnas em 2022

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters/Folhapress

cerimônia de diplomação do presidente eleito no Brasil simboliza desde 1946 a formalização da vontade popular que emerge das urnas. É o rito que marca o fim do processo eleitoral, antecedendo a posse, mas neste ano de 2022 ganhou maior relevância institucional, diante da insistência de apoiadores bolsonaristas na manutenção, antidemocrática, no poder do presidente que ainda ocupa o cargo, Jair Bolsonaro

"Além do reconhecimento da regularidade e da legitimidade da vitória da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto serão integralmente responsabilizados. Para que isso não retorne nas próximas eleições."

Moraes atravessou com suas palavras as pautas conspiratórias do bolsonarismo, derrubando-nas: "Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas". Também condenou os ataques ao Judiciário e a desinformação "no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional". Reforçou que "a democracia se constrói, se solidifica, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias é mais importante que a imposição obtusa de obsessões".

Não é exagero afirmar que a diplomação nunca teve tanta importância quanto neste 2022. O que por décadas foi mero protocolo antes da posse, nesta segunda-feira (12) teve o peso de uma chancela ao processo democrático brasileiro. A chapa Lula-Alckmin está agora apta ao Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser empossado em 1º de janeiro, terá também um compromisso com o exercício democrático. E fez questão de dar essa sinalização em seu emocionado discurso