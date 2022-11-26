É falso que Lula não possa ser diplomado; petista teve condenações anuladas em 2021

É falso que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não possa ser diplomado por ter sido processado e preso em 2018. Atualmente, não há mais condenações contra ele, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) as anulou em 2021. Além disso, a análise de certidões criminais é feita no momento do registro de candidatura, não na diplomação