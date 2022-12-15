Alexandre de Moraes é relator do Inquérito das Fake News, em que os parlamentares foram incluídos Crédito: Carlos Moura/ SCO/ STF

Em caso de descumprimento, os dois poderão receber multa diária de R$ 20 mil. Apesar da prerrogativa de foro para julgamento de deputados estaduais estar ser de competência dos Tribunais de Justiça estaduais, neste caso o processo foi encaminhado ao Supremo.

Isso porque eles são investigados por supostas condutas que se relacionam a atos contra o STF (tema sobre o qual já existe inquérito aberto no supremo, de número 4781) e atuação de milícias digitais (inquérito 4874 no STF).

Your browser does not support the audio element. Assumção e Carlos Von: por que investigação contra deputados do ES está no STF

A inclusão de Assumção e Von nos inquéritos se deu a partir de informações repassadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ao STF. Eles são investigados por crimes contra a honra, incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado.

"Como o inquérito envolve deputados federais e senadores que estão em exercício, é o Supremo Tribunal Federal que tem a competência. Ao se apurar que havia participação de parlamentares estaduais que tinham conexão com o inquérito do STF, a competência de julgar também foi atraída para o Supremo. É como se jogasse uma rede para pegar peixes grandes e os peixes pequenos também viessem juntos" Lucas Netto - Advogado e professor de Direito Processual Penal e Direito Constitucional

De acordo com a Constituição Estadual, deputados estaduais só poderiam ser presos em “flagrante crime inafiançável” e “referendada por sua casa legislativa”.

Ou seja, se estivessem sido presos, caberia aos parlamentares estaduais votar pela revogação ou a manutenção da prisão de Von e Assumção. Como o decreto foi por medidas cautelares, não cabe à Assembleia Legislativa referendar a decisão.

O advogado e professor de Direito Eduardo Sarlo explica as diferenças entre a prisão – preventiva ou temporária – e as medidas cautelares, durante um processo em aberto.

"As medidas cautelares são penas restritivas de direito, como a apreensão de passaporte, obrigação de comparecer ao juizado periodicamente ou o uso da tornozeleira eletrônica. São medidas que tem o objetivo de preservar o direito social, manter a ordem pública e preservar o processo durante a fase de apuração de possíveis crimes", diz Sarlo.

O que dizem os deputados

Em nota, a assessoria jurídica do deputado Capitão Assumção informou que “recebeu com espanto a ordem emanada pelo ministro Alexandre de Moraes, oriunda de representação da Procuradoria-Geral de Justiça do ES datada de 16/09/2022 diretamente ao STF, em que, passados mais de 70 dias, determinou na data de 10/12/2022 busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete e outras ordens cautelares diversas da prisão, fato que por si só gera perplexidade, pois, em tese, a quem a Procuradoria deveria representar por crimes praticados por deputados Estaduais seria o Tribunal de Justiça do Espírito Santo”.

Além de questionar a competência do STF para atuar no caso, a defesa do deputado ainda alega, em relação ao mérito da decisão, que “o único fato imputado ao deputado na decisão se referiu a ‘demonização de ministros desta Corte como ‘demônios’ e, mormente em relação a Vossa Excelência, de ‘capeta’ e ‘tendo inclusive repostado... o ‘vídeo que irritou Alexandre de Moraes’”.