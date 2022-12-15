Pastor Fabiano e Max Pitangui foram alvo de mandados de prisão nesta quinta-feira Crédito: Reprodução/Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Alvos do STF no ES, pastor e radialista gravam vídeo sobre mandados de prisão

Supremo Tribunal Federal (STF) O ministro do(STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão e a retenção dos passaportes do jornalista Jackson Rangel Vieira, do vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), do pastor Fabiano Oliveira e do empresário Max Pitangui (PTB), que foi candidato a deputado estadual em 2022, mas não foi eleito.

Fabiano Oliveira divulgou, em seu perfil no Instagram, um vídeo em que aparece sentado à frente ao 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha, junto a outros acampados que pedem intervenção militar e anulação da eleição presidencial. Eles contestam, sem provas, o resultado do segundo turno das eleições, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.

“Nesse momento, são 8h10, podem ter pessoas dizendo que estou foragido. Estou na frente do quartel, foram até a casa da minha ex-esposa, mas estou aqui, continuo na defesa da minha liberdade”, relatou. O pastor pede para que seu vídeo seja compartilhado e convoca que outras pessoas se sintam “incentivadas para ir à frente de quarteis”.

O empresário Max Pitangui também gravou um vídeo em que afirma não ter praticado atos antidemocráticos e que não faz parte de grupos radicais.

“Todas as coisas que eu falei de política foram dentro da Constituição. Tenho certeza que esse pedido de prisão não tem a ver com uma questão nacional. Porque eu, recentemente, fiz denúncias contra a procuradora (geral de Justiça)”, contou.

De acordo com nota da Polícia Federal no Espírito Santo, estavam em cumprimento 23 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e outras medidas diversas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

A operação foi determinada pelo STF nos autos dos inquéritos das fake news e da atuação de milícias digitais, a partir de informações concedidas pelo Ministério Público do Espírito Santo. As suspeitas são de crimes contra a honra, incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado.