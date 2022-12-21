Mesmo com chuvas, rodovias do ES precisam ser mais seguras

Obras do desvio na BR-101 em São Mateus Crédito: Célio Ferreira

Que está chovendo demais desde novembro no Espírito Santo não é novidade para ninguém. O que tem causado ainda mais apreensão neste finalzinho de 2022 é o impacto destruidor desse aguaceiro nas rodovias federais e estaduais , dando ao menos a impressão de que as vias estão sendo mais castigadas do que em períodos anteriores de chuva intensa.

Todas as interdições provocam prejuízos econômicos, com as limitações impostas ao transporte de cargas. Sobretudo na BR 101, o principal eixo logístico do Espírito Santo. Neste ano, não há registro de incidentes graves na infraestrutura da BR 262, como já houve em outras ocasiões, com deslizamentos de terra bloqueando a pista.

Para os usuários de veículos de passeio ou ônibus, a necessidade de realizar desvios para chegar ao destino pode causar um acréscimo de até duas horas e meia na viagem, em alguns trechos. As chuvas previstas para o fim do ano prometem atrapalhar bastante a programação de motoristas e passageiros no Natal e no ano-novo.

Em meio ao fim da concessão da BR 101 , a recorrência de crateras colossais, deslizamentos e alagamentos que provocam a interrupção do trânsito precisa encabeçar as preocupações sobre o futuro da rodovia. A duplicação no trecho Norte não avançou em função dos entraves das licenças ambientais, mas o que se testemunha atualmente coloca em xeque a própria manutenção da BR 101, a cargo da concessionária.