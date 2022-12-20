Chuva no ES: veja situação das rodovias com interdições e desvios

A ponte chegou a ser totalmente interditada pela Defesa Civil nesta quarta-feira (25) em razão das cheias e transbordamento do rio.

Ainda segundo a última atualização do DER ES, o trecho da Ponte da Cascata da ES 177, em Mimoso do Sul, está com interdição total. Como rota alternativa, os motoristas que precisam ir para Mimoso do Sul ou Apiacá devem seguir pela ES 297.