Chuva no ES: veja situação das rodovias com interdições e desvios

Última atualização: 27/01 - 07h50
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo têm afetado as rodovias federais e estaduais no Estado, impedindo o fluxo de veículos em alguns trechos. Em diversas cidades capixabas, moradores já presenciaram alguns transtornos, como alagamentos, queda de barreiras e asfaltos destruídos. Para ajudar quem precisa utilizar as vias a se manter atualizado sobre a situação delas, A Gazeta reúne as informações sobre essas estradas.
Rotas alternativas
De acordo com a última atualização divulgada às 16h desta quinta-feira (26) pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a ponte sobre o Rio Itabapoana, na ES 297, em Mimoso do Sul, já está com pista liberada. No entanto, o órgão faz um alerta para que motorista trafeguem com atenção ao passar pelo local.
A ponte chegou a ser totalmente interditada pela Defesa Civil nesta quarta-feira (25) em razão das cheias e transbordamento do rio.
Ainda segundo a última atualização do DER ES, o trecho da Ponte da Cascata da ES 177, em Mimoso do Sul, está com interdição total. Como rota alternativa, os motoristas que precisam ir para Mimoso do Sul ou Apiacá devem seguir pela ES 297.