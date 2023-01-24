Chuva destrói asfalto de avenida em Viana e alaga vias de Vila Velha

Os estragos causados pelas chuvas intensas que atingiram o Espírito Santo na madrugada desta terça-feira (24), sobretudo na Grande Vitória, são visíveis. Em Viana , parte do asfalto ficou destruído. Em Vila Velha , bairros amanheceram alagados, com trabalho de limpeza urbana para retirada de lixo dos bueiros.

O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, passou por trechos da Grande Vitória afetados pelas chuvas. Vídeos mostram as consequências do temporal.

O município de Viana, na Região Metropolitana, foi o que registrou maior acumulado de chuvas em 24 horas. No município, choveu 42 mm no período, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta terça-feira (24). O estrago foi visto em um trecho de asfalto da Avenida Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha. O caminho destinado aos carros ficou inviável para transporte.

Horas depois, uma equipe foi ao local e consertou o trecho asfaltado. Vídeos mostram máquina operando. Segundo a Prefeitura de Viana, o trecho é municipal, por isso o reparo foi feito por uma equipe contratada pela própria prefeitura. A previsão é que operação termine e os carros voltem a passar no trecho até o início da tarde desta terça-feira.

Outro vídeo mostra a consequência das chuvas em bairros de Vila Velha. Cobilândia e Rio Marinho amanheceram com alagamentos em algumas ruas. As imagens mostram o trabalho dos servidores retirando lixos da água. Isopor, garrafa plástica, galhos e até chinelo foram recolhidos.

Apesar da retenção de água nos bairros, as motos, carros e carretas continuaram passando pelo bairro.

Alagamento em bairros de Vila Velha

Onde mais choveu no ES?

O município de Viana é o que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo . De acordo com boletim divulgado às 6h desta terça-feira (24) pela Defesa Civil Estadual, o volume chegou a 42,99 mm em apenas um dia. Apesar da liderança pertencer à Grande Vitória , o ranking mostra que as cidades mais atingidas são das regiões Sul e Serrana do Estado.

Viana - 42,99 mm Guaçuí - 40,69 mm Mimoso do Sul - 37,6 mm Itaguaçu - 37,41 mm Laranja da Terra - 37,4 mm Santa Maria de Jetibá - 32,95 mm Vila Velha - 32,01 mm Ibitirama - 30,6 mm Vargem Alta - 26,85 mm Afonso Cláudio - 26,85 mm Irupi - 26,4 mm Domingos Martins - 25,57 mm Vitória - 25,02 mm

Previsão aponta mais chuva para o ES

Previsão de chuva para terça (24) e quarta (25) no ES Crédito: Reprodução | Defesa Civil ES