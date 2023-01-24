Chuva destrói asfalto de avenida em Viana e alaga vias de Vila Velha

Os estragos causados pelas chuvas intensas que atingiram o Espírito Santo na madrugada desta terça-feira (24), sobretudo na Grande Vitória, são visíveis. Em Viana, parte do asfalto ficou destruído. Em Vila Velha, bairros amanheceram alagados, com trabalho de limpeza urbana para retirada de lixo dos bueiros.
O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, passou por trechos da Grande Vitória afetados pelas chuvas. Vídeos mostram as consequências do temporal.
O município de Viana, na Região Metropolitana, foi o que registrou maior acumulado de chuvas em 24 horas. No município, choveu 42 mm no período, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta terça-feira (24). O estrago foi visto em um trecho de asfalto da Avenida Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha. O caminho destinado aos carros ficou inviável para transporte.
Horas depois, uma equipe foi ao local e consertou o trecho asfaltado. Vídeos mostram máquina operando. Segundo a Prefeitura de Viana, o trecho é municipal, por isso o reparo foi feito por uma equipe contratada pela própria prefeitura. A previsão é que operação termine e os carros voltem a passar no trecho até o início da tarde desta terça-feira.
Outro vídeo mostra a consequência das chuvas em bairros de Vila Velha. Cobilândia e Rio Marinho amanheceram com alagamentos em algumas ruas. As imagens mostram o trabalho dos servidores retirando lixos da água. Isopor, garrafa plástica, galhos e até chinelo foram recolhidos.
Apesar da retenção de água nos bairros, as motos, carros e carretas continuaram passando pelo bairro.
Alagamento em bairros de Vila Velha
Onde mais choveu no ES?
O município de Viana é o que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. De acordo com boletim divulgado às 6h desta terça-feira (24) pela Defesa Civil Estadual, o volume chegou a 42,99 mm em apenas um dia. Apesar da liderança pertencer à Grande Vitória, o ranking mostra que as cidades mais atingidas são das regiões Sul e Serrana do Estado.
- Viana - 42,99 mm
- Guaçuí - 40,69 mm
- Mimoso do Sul - 37,6 mm
- Itaguaçu - 37,41 mm
- Laranja da Terra - 37,4 mm
- Santa Maria de Jetibá - 32,95 mm
- Vila Velha - 32,01 mm
- Ibitirama - 30,6 mm
- Vargem Alta - 26,85 mm
- Afonso Cláudio - 26,85 mm
- Irupi - 26,4 mm
- Domingos Martins - 25,57 mm
- Vitória - 25,02 mm
Previsão aponta mais chuva para o ES
Segundo a Defesa Civil do Estado, esta terça-feira (24) deve ser de variação de nuvens com pancadas de chuva e prováveis trovoadas. Há expectativa de acumulado expressivo de chuva na Região Serrana e em parte da Região Norte, com destaque para o Oeste capixaba.
Na quarta-feira (25), também deve haver variação de nuvens com pancadas de chuvas. Há também previsão de acumulado de chuva expressivo para quase todo o Estado. A exceção fica com o extremo Norte do Espírito Santo, que deve ter o menor acumulado de chuva previsto.