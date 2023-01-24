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Viana é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

Ranking com os volumes mais expressivos é formado, sobretudo, por municípios das regiões Sul e Serrana do Estado; Vitória registrou 25 mm em um dia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 jan 2023 às 08:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 08:44

Chuva em Vitória na tarde desta quinta-feira (12)
Vitória registrou 25 mm de chuva em 24 horas, conforme boletim divulgado nesta terça-feira (24) Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Viana é o que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. De acordo com boletim divulgado às 6h desta terça-feira (24) pela Defesa Civil Estadual, o volume chegou a 42,99 mm em apenas um dia. Apesar da liderança pertencer à Grande Vitória, o ranking mostra que as cidades mais atingidas são das regiões Sul e Serrana do Estado.
Cidades em que mais choveu nas últimas 24 horas no ES:
  1. Viana - 42,99 mm
  2. Guaçuí - 40,69 mm
  3. Mimoso do Sul - 37,6 mm
  4. Itaguaçu - 37,41 mm
  5. Laranja da Terra - 37,4 mm
  6. Santa Maria de Jetibá - 32,95 mm
  7. Vila Velha - 32,01 mm
  8. Ibitirama - 30,6 mm
  9. Vargem Alta - 26,85 mm
  10. Afonso Cláudio - 26,85 mm
  11. Irupi - 26,4 mm
  12. Domingos Martins - 25,57 mm
  13. Vitória - 25,02 mm
Os outros municípios, que não aparecem no ranking acima, registraram acumulados de chuva inferiores a 20 mm em 24 horas. Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, 32 pessoas estão desalojadas no Estado: oito em Mimoso do Sul e 24 em Linhares.

Previsão aponta mais chuva para o ES

Previsão de chuva pra terça (24) e quarta (25)
Previsão de chuva para terça (24) e quarta (25) no ES Crédito: Reprodução | Defesa Civil ES
Segundo a Defesa Civil do Estado, esta terça-feira (24) deve ser de variação de nuvens com pancadas de chuva e prováveis trovoadas. Há expectativa de acumulado expressivo de chuva na Região Serrana e em parte da Região Norte, com destaque para o Oeste capixaba.
Na quarta-feira (25), também deve haver variação de nuvens com pancadas de chuvas. Há também previsão de acumulado de chuva expressivo para quase todo o Estado. A exceção fica com o extremo Norte do Espírito Santo, que deve ter o menor acumulado de chuva previsto.

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