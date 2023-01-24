Viana é a cidade com maior acumulado de chuva em 24h no ES

O município de Viana é o que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. De acordo com boletim divulgado às 6h desta terça-feira (24) pela Defesa Civil Estadual, o volume chegou a 42,99 mm em apenas um dia. Apesar da liderança pertencer à Grande Vitória, o ranking mostra que as cidades mais atingidas são das regiões Sul e Serrana do Estado.
Cidades em que mais choveu nas últimas 24 horas no ES:
- Viana - 42,99 mm
- Guaçuí - 40,69 mm
- Mimoso do Sul - 37,6 mm
- Itaguaçu - 37,41 mm
- Laranja da Terra - 37,4 mm
- Santa Maria de Jetibá - 32,95 mm
- Vila Velha - 32,01 mm
- Ibitirama - 30,6 mm
- Vargem Alta - 26,85 mm
- Afonso Cláudio - 26,85 mm
- Irupi - 26,4 mm
- Domingos Martins - 25,57 mm
- Vitória - 25,02 mm
Os outros municípios, que não aparecem no ranking acima, registraram acumulados de chuva inferiores a 20 mm em 24 horas. Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, 32 pessoas estão desalojadas no Estado: oito em Mimoso do Sul e 24 em Linhares.
Previsão aponta mais chuva para o ES
Segundo a Defesa Civil do Estado, esta terça-feira (24) deve ser de variação de nuvens com pancadas de chuva e prováveis trovoadas. Há expectativa de acumulado expressivo de chuva na Região Serrana e em parte da Região Norte, com destaque para o Oeste capixaba.
Na quarta-feira (25), também deve haver variação de nuvens com pancadas de chuvas. Há também previsão de acumulado de chuva expressivo para quase todo o Estado. A exceção fica com o extremo Norte do Espírito Santo, que deve ter o menor acumulado de chuva previsto.