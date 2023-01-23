Cratera surge em rua de Nova Almeida e afeta linhas de ônibus na Serra

As chuvas desse domingo (22) causaram estragos em Nova Almeida, na Serra. Uma cratera se abriu na Rua Guilherme Beckers, conhecida como "subida da caixa d'água". Por causa disso, a via precisou ser interditada e sinalizada a fim de evitar acidentes.
Consequentemente, duas linhas de ônibus do Sistema Transcol não estão subindo o Morro dos Reis Magos. São elas: 806 (Terminal de Jacaraípe - Nova Almeida) e 873 (Parque Residencial Nova Almeida - Terminal de Jacaraípe).
Segundo a Prefeitura da Serra, as crateras apareceram devido ao grande volume de água que caiu na região e causou problemas na rede de drenagem.
“As equipes de engenharia e obras do município estão monitorando a via desde ontem (22). O local já foi sinalizado, e as equipes da prefeitura estão na rua neste momento para analisar o problema. As obras de recuperação da via serão feitas ainda nesta semana”, afirmou, em nota.
A administração municipal ainda ressaltou que as ruas do entorno da região também estão sendo monitoradas, e a correção do problema da Rua Guilherme Beckers é "a prioridade atual da gestão".
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que, assim que a via for recuperada, o trajeto original das linhas 806 e 873 voltará a ser realizado.