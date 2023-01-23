Homem morre e mulher fica ferida após tiros em bar em Castelo

Um homem, identificado como Sergio Rosa da Silva, morreu na noite desse domingo (22), após ser atingido por tiros enquanto estava em um bar, no bairro Pantanal, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida pelos disparos.
Segundo o registro policial, o crime aconteceu às 22h. Quando os policiais chegaram, o homem já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa do município. Na unidade, os militares souberam que ele faleceu após levar quatro tiros: dois no braço e dois no tórax.
Ainda no hospital, a Polícia Militar também recebeu a informação de que havia dado entrada uma mulher ferida no pé esquerdo, devido a um disparo arma fogo. Aos policiais, ela contou que estava passando perto do bar no bairro Pantanal e acabou atingida. Ela não soube dizer quem era o atirador.
O corpo de Sergio Rosa da Silva foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outros detalhes não foram divulgados.