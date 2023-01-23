Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem morre e mulher fica ferida após tiros em bar em Castelo

Segundo a polícia, Sergio Rosa da Silva foi atingido por quatro tiros nesse domingo (22); a outra vítima passava pelo local e foi atingida por um tiro no pé
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jan 2023 às 11:12

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 11:12

Um homem, identificado como Sergio Rosa da Silva, morreu na noite desse domingo (22), após ser atingido por tiros enquanto estava em um bar, no bairro Pantanal, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida pelos disparos.
Segundo o registro policial, o crime aconteceu às 22h. Quando os policiais chegaram, o homem já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa do município. Na unidade, os militares souberam que ele faleceu após levar quatro tiros: dois no braço e dois no tórax.
Santa Casa de Castelo, no Sul do Estado
Baleados foram levados para a Santa Casa de Castelo, no Sul do Estado Crédito: Divulgação
Ainda no hospital, a Polícia Militar também recebeu a informação de que havia dado entrada uma mulher ferida no pé esquerdo, devido a um disparo arma fogo. Aos policiais, ela contou que estava passando perto do bar no bairro Pantanal e acabou atingida. Ela não soube dizer quem era o atirador.
O corpo de Sergio Rosa da Silva foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outros detalhes não foram divulgados.

Veja Também

Homem é baleado dentro de uma casa em Piúma e pede socorro na rua

Suspeito confessa ter matado ex-companheira e leva polícia até o corpo

Homem é preso suspeito de matar irmão a facadas em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados