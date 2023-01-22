Suspeito confessa ter matado ex-companheira e leva polícia até o corpo

Corpo de Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, foi encontrado no sábado (21) Crédito: Acervo pessoal

De acordo com a Polícia Civil , a vítima foi morta com golpes de arma branca e jogada em uma mata fechada da zona rural de Alfredo Chaves. O autor era ex-companheiro da vítima. Segundo as investigações, o suspeito era possessivo e perseguia a vítima mesmo após o término do relacionamento.

Segundo o titular da delegacia de Iconha, delegado Sebastião Caetano, após uma extensa investigação, o autor do feminicídio foi preso no dia 26 de dezembro do ano passado, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, no bairro Novo Horizonte, em Iconha.

Durante diligências realizadas no sábado (21), no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes , o ex-companheiro da vítima confessou o crime e levou a equipe até o local onde o corpo foi deixado.

O corpo Maria da Penha dos Santos Paracatú foi localizado em adiantado estado de decomposição na zona rural de Alfredo Chaves , divisa com Vargem Alta . Ele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O suspeito, segundo a polícia, responderá por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e ocultação de cadáver. Ele segue preso no CDP de Marataízes.

DESAPARECIMENTO

Maria da Penha dos Santos Paracatú estava desaparecida desde o dia 1º de dezembro de 2022. Na data, a vítima, que morava em Iconha, foi vista em Princesa e Virgínia Velha, em Rio Novo do Sul, e nos distritos de São José das Fruteiras e Jaciguá, em Vargem Alta.