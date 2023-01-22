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Alfredo Chaves

Suspeito confessa ter matado ex-companheira e leva polícia até o corpo

Maria da Penha dos Santos Paracatú, de 46 anos, morava em Iconha e estava desaparecida desde dezembro do ano passado. Homem não aceitava o fim do relacionamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2023 às 15:02

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 15:02

Moradora de Iconha (ES), Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, está desaparecida desde 1º de dezembro
Corpo de Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, foi encontrado no sábado (21) Crédito: Acervo pessoal
Desaparecida em Iconha, no Sul do Espírito Santo, desde o dia 1º de dezembro, o corpo de Maria da Penha dos Santos Paracatú, de 46 anos, foi localizado no último sábado (21) em uma mata, em Alfredo Chaves. O ex-companheiro da vítima, que estava preso, confessou o crime e levou a Polícia Civil até o local.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta com golpes de arma branca e jogada em uma mata fechada da zona rural de Alfredo Chaves. O autor era ex-companheiro da vítima. Segundo as investigações, o suspeito era possessivo e perseguia a vítima mesmo após o término do relacionamento.
Segundo o titular da delegacia de Iconha, delegado Sebastião Caetano, após uma extensa investigação, o autor do feminicídio foi preso no dia 26 de dezembro do ano passado, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, no bairro Novo Horizonte, em Iconha.
Durante diligências realizadas no sábado (21), no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, o ex-companheiro da vítima confessou o crime e levou a equipe até o local onde o corpo foi deixado.
O corpo Maria da Penha dos Santos Paracatú foi localizado em adiantado estado de decomposição na zona rural de Alfredo Chaves, divisa com Vargem Alta. Ele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O suspeito, segundo a polícia, responderá por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e ocultação de cadáver. Ele segue preso no CDP de Marataízes.

DESAPARECIMENTO

Maria da Penha dos Santos Paracatú estava desaparecida desde o dia 1º de dezembro de 2022. Na data, a vítima, que morava em Iconha, foi vista em Princesa e Virgínia Velha, em Rio Novo do Sul, e nos distritos de São José das Fruteiras e Jaciguá, em Vargem Alta.
Segundo as investigações, ela teria saído para quitar uma dívida de R$ 400 reais que tinha com o ex-companheiro.

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