Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida em Iconha

Moradora de Iconha (ES), Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, está desaparecida desde 1º de dezembro Crédito: Acervo pessoal

A família de Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, pede ajuda para encontrá-la. Moradora do bairro Novo Horizonte, em Iconha, Sul do Espírito Santo, ela foi vista pela última vez na quinta-feira, 1º de dezembro, por volta de 7h30, em uma rua próxima ao local onde mora.

O último contato dela com a família foi no mesmo dia, por meio de uma mensagem de áudio no Whatsapp, às 13 horas. Segundo familiares, ela fala no áudio que estaria indo ao Rio de Janeiro e voltaria, mas saiu apenas com a roupa que vestia, uma bermuda preta e uma blusa azul, não levou bolsa, carteira ou documentos.

De acordo com Jenaina Paracatú dos Santos, uma das filhas de Maria da Penha, a mãe foi vista pela última vez por funcionários de uma padaria localizada no bairro Novo Horizonte. Depois disso, a única notícia da família sobre ela foi o áudio enviado pelo aplicativo de mensagens.

Antes do desaparecimento, ela chegou a perguntar ao filho, que mora junto com ela, se ele queria que ela fizesse a marmita para ele levar para o trabalho. Logo depois que ele saiu para trabalhar, a mãe também deixou a casa e não voltou mais. Maria da Penha costumava fazer faxinas, mas atualmente estava desempregada.

A família registrou boletim na sexta-feira (2) na Delegacia de Iconha comunicando o desaparecimento da mulher e espalhou cartazes pelo bairro onde ela mora pedindo ajuda para localizá-la.