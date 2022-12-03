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Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida em Iconha

Maria da Penha Santos Paracatú, de 46 anos, foi vista pela última vez na quinta-feira (1°), às 7h30, em Iconha, onde mora com os filhos

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2022 às 12:35
Moradora de Iconha (ES), Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, está desaparecida desde 1º de dezembro
Moradora de Iconha (ES), Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, está desaparecida desde 1º de dezembro Crédito: Acervo pessoal
A família de Maria da Penha Santos Paracatú, 46 anos, pede ajuda para encontrá-la. Moradora do bairro Novo Horizonte, em Iconha, Sul do Espírito Santo, ela foi vista pela última vez na quinta-feira, 1º de dezembro, por volta de 7h30, em uma rua próxima ao local onde mora.
O último contato dela com a família foi no mesmo dia, por meio de uma mensagem de áudio no Whatsapp, às 13 horas. Segundo familiares, ela fala no áudio que estaria indo ao Rio de Janeiro e voltaria, mas saiu apenas com a roupa que vestia, uma bermuda preta e uma blusa azul, não levou bolsa, carteira ou documentos.
De acordo com Jenaina Paracatú dos Santos, uma das filhas de Maria da Penha, a mãe foi vista pela última vez por funcionários de uma padaria localizada no bairro Novo Horizonte. Depois disso, a única notícia da família sobre ela foi o áudio enviado pelo aplicativo de mensagens.
Antes do desaparecimento, ela chegou a perguntar ao filho, que mora junto com ela, se ele queria que ela fizesse a marmita para ele levar para o trabalho. Logo depois que ele saiu para trabalhar, a mãe também deixou a casa e não voltou mais. Maria da Penha costumava fazer faxinas, mas atualmente estava desempregada.
A família registrou boletim na sexta-feira (2) na Delegacia de Iconha comunicando o desaparecimento da mulher e espalhou cartazes pelo bairro onde ela mora pedindo ajuda para localizá-la.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Maria da Penha Santos Paracatú pode entrar em contato com os filhos dela pelos telefones (28) 99912-9051 e (28) 99988-8385.

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