Temporal causa alagamentos e água invade casas em balneário de Anchieta

Por volta das 10 horas da manhã, ainda havia água em algumas casas e ruas do balneário. A autônoma Liegi Berilli, contou que há 10 anos o problema se repete. "É uma água com esgoto, lá na frente tem um topo e precisa afundar o esgoto, mas fica na promessa, até um geólogo já veio. Espero que as pessoas que nos administram proporcionem este serviço”, disse a morada à reportagem da TV Gazeta Sul.