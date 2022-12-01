Temporal causa alagamentos e água invade casas em balneário de Anchieta

Os moradores de Iriri, balneário de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, acordaram assustados com a força da chuva na madrugada desta quinta-feira (01). Algumas ruas da cidade alagaram, por volta das 4h da manhã e a água invadiu algumas casas e quintais.
Por volta das 10 horas da manhã, ainda havia água em algumas casas e ruas do balneário. A autônoma Liegi Berilli, contou que há 10 anos o problema se repete. "É uma água com esgoto, lá na frente tem um topo e precisa afundar o esgoto, mas fica na promessa, até um geólogo já veio. Espero que as pessoas que nos administram proporcionem este serviço”, disse a morada à reportagem da TV Gazeta Sul.
A Defesa Civil da cidade esteve no local, e de acordo com o órgão, os alagamentos foram causados pelas fortes chuvas na cidade de Alfredo Chaves. Para os moradores, o problema do local seriam os bueiros que não dão vazão suficiente.
Por nota, a prefeitura disse que o alagamento não foi grave e que já está providenciando a limpeza dos bueiros.
Com informações da TV Gazeta Sul