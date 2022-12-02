Espírito Santo fecha mês de novembro sem registro de feminicídio

O Espírito Santo encerrou o mês de novembro sem registro de feminicídio, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social ( Sesp ). No acumulado do ano, 30 mulheres foram mortas em razão do gênero, número menor se comparado ao mesmo período de 2021, que contabilizou 38 assassinatos desse tipo.

No ano passado, quatro feminicídios foram registrados no mês de novembro no Espírito Santo. "Até novembro de 2022, o Espírito Santo computa uma redução de 21% nos casos de feminicídios em relação ao mesmo período de 2021. De janeiro a novembro de 2022, o Estado apresenta uma diminuição de 19,4% nos homicídios de mulheres em relação aos mesmos 11 meses de 2021", detalha Pablo Lira, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da Universidade Vila Velha (UVV).

Segundo levantamento da Sesp, o mês de agosto deste ano foi o que mais teve casos de feminicídio: foram seis. Desde então, o número começou a cair, com quatro registros em setembro, dois em outubro e zero em novembro.

Para Pablo Lira, a queda pode ter relação com as campanhas de conscientização e prevenção à violência contra a mulher.

"No Brasil, mais de 80% dos agressores de mulheres são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Percebemos um trabalho importante que foi reforçado neste ano, integrado à rede de orientação à mulher e prevenção à violência doméstica e familiar, que integra o trabalho da Sesp, do mpes "=""> mpes "> Ministério Público e do Poder Judiciário", avalia o especialista.

Em 2022, 34,5% dos autores de feminicídio eram maridos das vítimas e 31% foram classificados como companheiros. Em seguida nas estatísticas aparecem ex-maridos (13,8%), namorados (10,3%) e ex-namorados (3,4%).

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