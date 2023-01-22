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Violência

Homem é baleado dentro de uma casa em Piúma e pede socorro na rua

Vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu ao dar entrada em hospital da cidade, no sábado (21)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2023 às 17:20

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 17:20

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência resgatou vítima até hospital Crédito: Divulgação/ Sesa
Um homem de 42 anos foi morto a tiros no início da noite de sábado (21) no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o chamado à Polícia Militar, a vítima foi baleada dentro de uma casa do bairro e saiu para a rua para pedir por socorro. O autor do crime não foi identificado. 
A Polícia Militar foi ao local e foi informada que a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. O homem, que não teve o nome revelado, faleceu na unidade.
Ainda de acordo com os militares, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime durante o atendimento da ocorrência.
Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Delegacia de Piúma estão em andamento, mas que até o momento nenhum suspeito foi detido.

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