Homem é baleado dentro de uma casa em Piúma e pede socorro na rua

Um homem de 42 anos foi morto a tiros no início da noite de sábado (21) no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o chamado à Polícia Militar, a vítima foi baleada dentro de uma casa do bairro e saiu para a rua para pedir por socorro. O autor do crime não foi identificado.
A Polícia Militar foi ao local e foi informada que a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. O homem, que não teve o nome revelado, faleceu na unidade.
Ainda de acordo com os militares, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Delegacia de Piúma estão em andamento, mas que até o momento nenhum suspeito foi detido.