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No Sul do ES

Homem é morto por disparo de arma de fogo em Piúma

A vítima de 22 anos foi encontrada no bairro Nova Esperança, na manhã desta segunda-feira (16)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:24

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:24

Um homem de 22 anos foi encontrado morto por disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (16). A vítima estava caída na calçada no bairro Nova Esperança, em Piúma, no Sul do Estado.
Polícia Militar (PM) informou que militares foram ao local e o homem estava em óbito. Em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar esteve no local da ocorrência na manhã desta segunda-feira (16) Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a PC, o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. “A ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos”, completou.

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