Mulher é suspeita de matar a ex-namorada e balear a amiga dela em Piúma

Uma jovem de 28 anos foi assassinada a tiros e a amiga dela, de 32, ficou ferida após ser baleada na cabeça em um bar no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, no início da noite deste domingo (18). Segundo a Polícia Militar, a ex-namorada da mulher que morreu é suspeita do crime. As vítimas e a suspeita não tiveram os nomes divulgados
A Polícia Militar informou que, no local, policiais constataram o crime. Segundo a corporação, a mulher de 32 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital do município. Depois, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O corpo da jovem de 28 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram aos militares que o crime teria sido cometido pela ex-companheira da jovem de 28 anos, que não aceitava o fim do relacionamento entre elas. A suspeita, que é conhecida na região por envolvimento com tráfico de drogas, teria fugido em uma moto após o crime, ainda conforme os relatos. A PM disse que buscas foram realizadas por toda a região, mas ela não foi localizada no momento do fato.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Delegacia de Piúma estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Informações que ajudem na apuração do crime podem ser feitas de forma anônima, pelo Disque Denuncia 181, destacou a corporação.