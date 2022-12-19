Mulher é suspeita de matar a ex-namorada e balear a amiga dela em Piúma

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram aos militares que o crime teria sido cometido pela ex-companheira da jovem de 28 anos, que não aceitava o fim do relacionamento entre elas. A suspeita, que é conhecida na região por envolvimento com tráfico de drogas, teria fugido em uma moto após o crime, ainda conforme os relatos. A PM disse que buscas foram realizadas por toda a região, mas ela não foi localizada no momento do fato.