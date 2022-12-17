Dois homens são mortos a tiros no meio da rua em Iconha

Dois homens foram mortos a tiros, na noite desta sexta-feira (16), no meio de uma rua do bairro Novo Horizonte, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iconha e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Os nomes das vítimas também não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência menciona que “disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Novo Horizonte, e que havia uma ambulância do Samu na região”. Os militares chegaram ao local e constataram a morte das duas vítimas. No entanto, a PM não passou detalhes de como o crime ocorreu.
Os corpos dos dois homens foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com a PC, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A corporação ainda destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.