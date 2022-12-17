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Perseguição a carro roubado termina em confronto e prisão em Cariacica

Troca de tiros entre suspeito em carro roubado e policiais ocorreu durante perseguição, que começou no bairro Boa Sorte e terminou em Maracanã

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 12:10

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

17 dez 2022 às 12:10
Carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após colidir com passagem de nível do trem
Carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após colidir com passagem de nível do trem Crédito: Caíque Verli
Uma perseguição policial com confronto entre suspeito e policiais chamou atenção de moradores de Cariacica no final da tarde desta sexta-feira (16). Um jovem de 20 anos, que estava em um carro roubado, foi preso no bairro Maracanã após tentar fugir e trocar tiros com equipe da Polícia Militar.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista, identificado como Robert Luiz Gonçalves Matias, teria comprado o carro no dia anterior, sabendo que se tratava de um veículo roubado. Os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que o plano dele era vender peças do carro.
A perseguição começou no bairro Boa Sorte. Durante policiamento, policiais militares identificou o carro roubado e chamaram reforço para a abordagem. Equipes da Força Tática foram até a região e fizeram um primeiro cerco na Avenida Alice Coutinho, na altura do bairro Vera Cruz.
De acordo a Polícia Militar, em certo momento o homem chegou a colocar a mão direita para fora do veículo, apontando um revólver para os militares, que atiraram. Ele então continuou a fuga em alta velocidade.
Homem em carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após perseguição
Homem em carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após perseguição Crédito: Internauta
Depois, em frente a um supermercado, onde havia outro cerca, o motorista desrespeitou a ordem de parada e foi com o veículo em direção dis policiais, que atiraram.
"Na tentativa de de continuar a fuga, o condutor de 20 anos perdeu controle do veículo, subindo na calçada e colidindo na passagem de nível do trem", narra a PM em nota. Neste momento, ele abriu a porta e se jogou no chão.
Robert teve escoriações em função da queda e sofreu um ferimento no braço esquerdo em função da colisão. Ele foi encaminhado para PA de Alto Lage e, após receber alta médica, foi levado para Delegacia Regional de Cariacica.
Segundo a Polícia Civil, Robert Luiz foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada - por ter sido praticada contra agente de segurança - e receptação. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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