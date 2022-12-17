Perseguição a carro roubado termina em confronto e prisão em Cariacica

Carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após colidir com passagem de nível do trem Crédito: Caíque Verli

Uma perseguição policial com confronto entre suspeito e policiais chamou atenção de moradores de Cariacica no final da tarde desta sexta-feira (16). Um jovem de 20 anos, que estava em um carro roubado, foi preso no bairro Maracanã após tentar fugir e trocar tiros com equipe da Polícia Militar.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista, identificado como Robert Luiz Gonçalves Matias, teria comprado o carro no dia anterior, sabendo que se tratava de um veículo roubado. Os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que o plano dele era vender peças do carro.

A perseguição começou no bairro Boa Sorte. Durante policiamento, policiais militares identificou o carro roubado e chamaram reforço para a abordagem. Equipes da Força Tática foram até a região e fizeram um primeiro cerco na Avenida Alice Coutinho, na altura do bairro Vera Cruz.

De acordo a Polícia Militar, em certo momento o homem chegou a colocar a mão direita para fora do veículo, apontando um revólver para os militares, que atiraram. Ele então continuou a fuga em alta velocidade.

Homem em carro roubado foi capturado pela PM no bairro Maracanã após perseguição Crédito: Internauta

Depois, em frente a um supermercado, onde havia outro cerca, o motorista desrespeitou a ordem de parada e foi com o veículo em direção dis policiais, que atiraram.

"Na tentativa de de continuar a fuga, o condutor de 20 anos perdeu controle do veículo, subindo na calçada e colidindo na passagem de nível do trem", narra a PM em nota. Neste momento, ele abriu a porta e se jogou no chão.

Robert teve escoriações em função da queda e sofreu um ferimento no braço esquerdo em função da colisão. Ele foi encaminhado para PA de Alto Lage e, após receber alta médica, foi levado para Delegacia Regional de Cariacica.