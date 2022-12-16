Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Viana

Suspeito é preso por espancar homem até a morte no ES após falsa acusação

Crime aconteceu em março deste ano; o detido, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (15) na região onde o crime ocorreu

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 20:25
Homem foi espancado até a morte em Viana.
Homem foi espancado até a morte em Viana. Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 22 anos foi preso, nesta quinta-feira (15), suspeito de espancar até a morte uma vítima de 42 anos, identificada como André Luiz Pereira Galdino, numa praça de Marcílio de Noronha, Viana, em março deste ano. Segundo as investigações, o crime se deu após falsas acusações de importunação sexual.
"A vítima tinha problemas mentais e foi acusada por populares de estar perseguindo mulheres na rua, fato não confirmado no curso da investigação. Os indivíduos que estavam na praça bebendo e usando drogas foram ao encontro da vítima, que fugiu dos agressores, porém foi derrubada e violentamente espancada. Mais pessoas chegaram e as agressões continuaram até a vítima ficar desacordada", detalhou o delegado Demétrius Vilar, titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.
Depois que André já estava desacordado, segundo a polícia, os suspeitos chegaram ao local e continuaram as agressões com ainda mais intensidade, resultando na morte de André Luiz.
Além do homem de 22 anos, outras três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. Elas foram detidas pela DHPP de Viana no dia 13 de setembro deste ano, durante uma operação para cumprir mandados de prisão no município.
O Inquérito Policial sobre o caso foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo, indiciando os quatro suspeitos pelo crime de homicídio qualificado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp homicídio Polícia Civil Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados