Suspeito é preso por espancar homem até a morte no ES após falsa acusação

Homem foi espancado até a morte em Viana. Crédito: Rodrigo Gomes

"A vítima tinha problemas mentais e foi acusada por populares de estar perseguindo mulheres na rua, fato não confirmado no curso da investigação. Os indivíduos que estavam na praça bebendo e usando drogas foram ao encontro da vítima, que fugiu dos agressores, porém foi derrubada e violentamente espancada. Mais pessoas chegaram e as agressões continuaram até a vítima ficar desacordada", detalhou o delegado Demétrius Vilar, titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.

Depois que André já estava desacordado, segundo a polícia, os suspeitos chegaram ao local e continuaram as agressões com ainda mais intensidade, resultando na morte de André Luiz.

Além do homem de 22 anos, outras três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. Elas foram detidas pela DHPP de Viana no dia 13 de setembro deste ano, durante uma operação para cumprir mandados de prisão no município.