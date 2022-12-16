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Noroeste do ES

Polícia prende suspeito que vendia drogas para universitários em Colatina

O homem comercializava entorpecentes nas redondezas de um polo universitário, no bairro Honório Fraga e o público dele era, principalmente, universitários

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 19:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 dez 2022 às 19:49
Polícia prende suspeito que vendia drogas para universitários em Colatina
Polícia prende suspeito que vendia drogas para universitários em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (16), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, o público do suspeito eram, principalmente, universitários.
A investigação foi iniciada a partir de inúmeras informações de que o suspeito comercializava drogas nas redondezas de um polo universitário, no bairro Honório Fraga. Segundo as investigações, o homem valia-se da proximidade de sua casa, situada em um condomínio localizado a apenas 500 metros da universidade.
A prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Colatina. Durante a ação, foram apreendidos porções de cocaína, crack, comprimidos de ecstasy, além de um revólver, munições e material para embalo de entorpecentes.

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“A qualidade do material apreendido e a localização de porções de entorpecentes no interior do veículo do suspeito confirmaram as informações de que ele buscava o material na Grande Vitória com o próprio veículo e realizava o tráfico para um público selecionado na cidade de Colatina”, contou o titular da Denarc de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.
Lista de materiais apreendidos:
  • 2.395g de cocaína;
  • 179 comprimidos de ecstasy;
  • 220g crack;
  • 25 porções de cocaína;
  • 09 porções de ecstasy em pó;
  • 04 porções de crack em pó;
  • 03 balanças de precisão;
  • 3.250 frascos plásticos para embalo de droga fracionada;
  • 01 revólver calibre .357, marca Taurus, modelo 627;
  • 07 munições intactas de calibre .357;
  • 11 munições intactas de calibre .38 SPL;
  • 08 munições intactas de calibre .22LR;
  • 01 automóvel Ford/Focus Hatch, ano 2012.
Segundo a PC, o homem foi foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

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