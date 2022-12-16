Polícia prende suspeito que vendia drogas para universitários em Colatina

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (16), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, o público do suspeito eram, principalmente, universitários.
A investigação foi iniciada a partir de inúmeras informações de que o suspeito comercializava drogas nas redondezas de um polo universitário, no bairro Honório Fraga. Segundo as investigações, o homem valia-se da proximidade de sua casa, situada em um condomínio localizado a apenas 500 metros da universidade.
A prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Colatina. Durante a ação, foram apreendidos porções de cocaína, crack, comprimidos de ecstasy, além de um revólver, munições e material para embalo de entorpecentes.
“A qualidade do material apreendido e a localização de porções de entorpecentes no interior do veículo do suspeito confirmaram as informações de que ele buscava o material na Grande Vitória com o próprio veículo e realizava o tráfico para um público selecionado na cidade de Colatina”, contou o titular da Denarc de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.
Lista de materiais apreendidos:
- 2.395g de cocaína;
- 179 comprimidos de ecstasy;
- 220g crack;
- 25 porções de cocaína;
- 09 porções de ecstasy em pó;
- 04 porções de crack em pó;
- 03 balanças de precisão;
- 3.250 frascos plásticos para embalo de droga fracionada;
- 01 revólver calibre .357, marca Taurus, modelo 627;
- 07 munições intactas de calibre .357;
- 11 munições intactas de calibre .38 SPL;
- 08 munições intactas de calibre .22LR;
- 01 automóvel Ford/Focus Hatch, ano 2012.
Segundo a PC, o homem foi foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.