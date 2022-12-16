Homem é preso por tocar partes íntimas de menina em lanchonete em Vitória

Um homem de 68 anos foi preso por estupro de vulnerável após denúncia de que ele teria tocado as partes íntimas de uma menina de oito anos dentro de uma lanchonete em Vitória, na noite desta quinta-feira (15). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento viu o momento em que o suspeito agiu e acionou a corporação. O nome do bairro não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, e o indivíduo não está sendo identificado pelo mesmo motivo, considerando que é vizinho da menina.
De acordo com a ocorrência, por volta das 21h45, durante patrulhamento na região, militares foram abordados por populares, que contaram que uma criança havia sido vítima de estupro. A proprietária da lanchonete se identificou para os policiais e contou que o homem entrou no local com a menina, pediu dois lanches, se sentou em uma cadeira e, em seguida, teria colocado a criança no colo dele – momento em que passou a acariciar a menina nas partes íntimas.
Quando o homem saiu do estabelecimento, a mulher, suspeitando da atitude dele, o seguiu. A comerciante disse que viu com clareza o momento em que o suspeito abraçou a criança e passou a tocá-la nos seios e na região dos glúteos. Toda a ação relatada pela testemunha teria ocorrido ainda na rua da lanchonete.
Ainda segundo relato da comerciante aos militares, o homem também tentou beijar a criança, e, em seguida, entregou a menina em uma casa e entrou em outra residência, ao lado.
Devido aos fatos que presenciou, a comerciante chamou alguns conhecidos e foram para a frente da casa do indivíduo, além de acionarem a mãe da criança e informar sobre o ocorrido. Aos policiais, a mãe da menina disse que permitiu que a filha de oito anos acompanhasse o homem para comprar um lanche.
"A menina teria afirmado para a genitora que ele colocou-a no colo dele e acariciou as partes íntimas dela por dentro da roupa. O homem teria pedido a menina para que ela não contasse a ninguém o que tinha acontecido", informou a corporação, em nota.
Os militares procuraram o suspeito de 68 anos na casa dele. O homem negou as acusações e disse que apenas levou a criança para comprar um lanche. Ele, a criança e a mãe da menina foram encaminhados para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Procurada pela reportagem para informar sobre os procedimentos adotados na delegacia, a Polícia Civil informou que o homem de 68 anos foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).