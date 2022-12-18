Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Idosa é encontrada morta com pés e mãos amarrados dentro de casa

Suspeita da perícia é de que a vítima, de 73 anos, tenha sido morta por asfixia na noite de sábado (17), em São Domingos do Norte

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 10:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 dez 2022 às 10:35
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil: perícia foi até o local e investiga o caso Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 73 anos foi morta na localidade de Córrego Bela Vista, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a idosa foi encontrada nua, com os pés e mãos amarrados dentro de casa, na noite deste sábado (17).  A suspeita da perícia é de que a vítima tenha sido morta por asfixia.
Segundo o registro da Polícia Militar, um vizinho contou que estava passando pela estrada quando visualizou o veículo da vítima, um Toyota Corolla, atolado na lama. Vendo que a idosa não estava próxima ao carro, o homem teria ido até a casa dela, a cerca de 50 metros do local, para perguntar se ela precisava de alguma ajuda.
Chegando na casa, a porta estava aberta. A mulher foi encontrada nua, deitada em um colchão, amarrada pelos braços e pelas pernas e com uma camisa tampando sua cabeça. O vizinho disse que a chamou, mas, quando encostou nela, percebeu que estava sem vida.
A perícia da Polícia Civil foi ao local e , segundo o registro, informou que a possível causa da morte teria sido por asfixia. O fato, porém, ainda será investigado no Serviço Médico Legal.
Idosa é encontrada morta com pés e mãos amarrados dentro de casa
Dois suspeitos do crime foram procurados pela Polícia Militar no município vizinho de São Gabriel da Palha. Porém, não foram localizados. Apenas o celular da vítima foi encontrado em um dos locais.
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da São Domingos do Norte. Iinformou ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denuncias que ajudem na investistigação do caso, podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181. 

Veja Também

Suspeito de matar e carbonizar mulher em São Domingos do Norte é preso

Cadela farejadora acha drogas dentro de carrinho de bebê em Vila Velha

Dois homens são mortos a tiros no meio da rua em Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Domingos do Norte Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados