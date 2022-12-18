Viatura da Polícia Civil: perícia foi até o local e investiga o caso Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher de 73 anos foi morta na localidade de Córrego Bela Vista, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a idosa foi encontrada nua, com os pés e mãos amarrados dentro de casa, na noite deste sábado (17). A suspeita da perícia é de que a vítima tenha sido morta por asfixia.

Segundo o registro da Polícia Militar , um vizinho contou que estava passando pela estrada quando visualizou o veículo da vítima, um Toyota Corolla, atolado na lama. Vendo que a idosa não estava próxima ao carro, o homem teria ido até a casa dela, a cerca de 50 metros do local, para perguntar se ela precisava de alguma ajuda.

Chegando na casa, a porta estava aberta. A mulher foi encontrada nua, deitada em um colchão, amarrada pelos braços e pelas pernas e com uma camisa tampando sua cabeça. O vizinho disse que a chamou, mas, quando encostou nela, percebeu que estava sem vida.

Polícia Civil foi ao local e , segundo o registro, informou que a possível causa da morte teria sido por asfixia. O fato, porém, ainda será investigado no Serviço Médico Legal. A perícia dafoi ao local e , segundo o registro, informou que a possível causa da morte teria sido por asfixia. O fato, porém, ainda será investigado no Serviço Médico Legal.

Your browser does not support the audio element. Idosa é encontrada morta com pés e mãos amarrados dentro de casa

Dois suspeitos do crime foram procurados pela Polícia Militar no município vizinho de São Gabriel da Palha . Porém, não foram localizados. Apenas o celular da vítima foi encontrado em um dos locais.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da São Domingos do Norte. Iinformou ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.